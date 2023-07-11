三星有望在2025年为苹果MacBook Pro提供OLED屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 7月11日 消息:据appleinsider报道，三星将于 2025 年为 MacBook Pro 制造先进的 OLED 屏幕，至少比竞争对手提前一年，也比最近的预测要早。Gen 8 OLED 屏幕难以制造大屏幕，但它们具有较低的功耗和可变的刷新率，能够在保持电池寿命的同时提供更好的显示质量。建立生产屏幕的工厂线需要数十亿美元，并且需要很长时间，因此公司一直不愿投资。

具体来说，在 Mac 2023 年，据报道，Mac 销量下降意味着屏幕制造商担心苹果会订购多少屏幕，以及它们会为它们支付多少钱。

现在根据 The Elec 的报道，三星显示器已经开始投资 Gen 8 OLED，但 LG 显示器和可能的 BOE 现在也会跟进。LG 显示器由于从 LCD 到 OLED 的转变而造成的损失而推迟，而 BOE 目前在制造 iPhone 屏幕方面遇到困难。

三星显示器据称声称将在两到三年内开始生产 Gen 8 OLED 屏幕。安装并提高生产线的速度需要大约一年的时间，但三星已经购买了这样做的设备。

它所说的时间表意味着三星显示器预计将在 2025 年中期到 2026 年中期之间制造 Gen 8 OLED 屏幕。LG 显示器尚未购买 Gen 8 OLED 制造设备，因此 The Elec 说它将至少比三星显示器落后一年。

The Elec 援引 UBI 研究公司 Choong Hoon Yi 在首尔研讨会上的评论说，尽管有任何延迟，LG 显示器仍然有保证从苹果获得订单。UBI 的首席执行官说 BOE 没有保证订单。

目前，制造商正在为 iPhone 等设备制造 Gen 6 OLED 屏幕。第八代屏幕比第六代屏幕制成更大的片材，分别为 2200x2500mm 而不是 1500x1850mm。

然后从这些大片中切割出用于 iPhone 和 MacBook Pro 等设备的显示器。可以从更大的初始片材中制作更多 MacBook Pro 大小的显示器。

The Elec 的报告与最近的一项声称由于 Gen 8 OLED 屏幕的制造困难，苹果不会在 2027 年之前生产带有一个 MacBook Pro 的声称相反。

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