安兔兔6月iOS设备好评榜：iPhone SE

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:安兔兔公布的6月iOS设备好评榜中，初代iPhone SE再次荣登榜首，这也是该产品连续近一年蝉联好评榜第一的位置。

iPhone SE搭载苹果A9处理器，配备2GB运行内存，以及前置120万像素、后置1200万像素的摄像头，支持Live Photos、VoLTE、4K视频录制等功能。尽管就配置而言，现在的iPhone SE可能已显得有些落后，但其小屏设计却成为其在市场中独树一帜的优势。在目前大屏手机普遍的时期，人们对小屏手机的需求逐渐增长，这也是iPhone SE成功的重要因素之一。

排名第二的是iPad Air4，这款产品采用10.9英寸的liquid视网膜显示屏，屏幕采用全层压显示屏。外观上，iPad Air4沿用了超窄边框的全面屏设计风格，机身线条棱角分明，并采用再生铝金属材质打造，同时取消了传统的Lightning接口，采用USB-C接口。

排名第三的是iPhone6s Plus。这款产品同样搭载A9处理器，于2015年发布。它首次加入了Force Touch压力感应触控技术，并配备了1200万像素的iSight摄像头，感光面积高达1.22微米，并支持光学防抖。

从好评榜的排名可以看出，上榜的多数机型都是老产品，并且长期占据榜单前列。这也表明，这些老产品在用户心目中有着持续的影响力。同时，也能看出，新品在用户心目中的地位相对较低，只有性能方面能有一定的优势。

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