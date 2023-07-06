WPS AI正式定名，官网已同步上线

对于新晋职场人言，如何快速适应身份的转变，为之后的职业生涯打好基础，写求职简历、写工作总结、写活动策划等必备技能不能少。此次WPS联名探鱼共同推出联名新品，打造“新晋职场人请接棒”主题活动，精准命中了新晋职场人群体刚需，让年轻人在“吃美食”中释放情绪的同时收获实用的办公技能，加深了品牌与年轻人在情感上的链接，是双方在品牌年轻化上道路上的又一次重要突破。