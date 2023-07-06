WPS AI正式定名，官网已同步上线

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:今日，金山办公携旗下基于大语言模型的智能办公助手WPS AI亮相2023世界人工智能大会，WPS AI官网（ai.wps.cn）同步上线，并开启招募智能办公体验官的通道，WPS Office个人用户和WPS365企业用户均可申请。
金山办公CEO章庆元表示，金山办公将WPS AI定位为大语言模型的应用方，未来锚定AIGC（内容创作）、Copilot(智慧助手)、Insight(知识洞察)三个战略方向发展。
WPS AI功能包括：
文字 AI功能可以自动生成内容、分析并提炼长文重点信息;
演示AI 可以一键生成内容大纲及完整幻灯片、自动美化排版、生成演讲稿备注;
PDF AI 支持总结长文信息、追溯原文、外文翻译提炼等文章处理任务，助你轻松高效阅读 PDF科研论文、报告、产品手册、法律合同、书籍等文档。
智能文档 AI 支持文章大纲构建、内容生成、表达优化、文档理解并处理等功能。
智能表格 AI 支持AI列类型、AI 模板等能力，帮你快速完成数据处理与分析。
金山表单 AI 支持互动对话和拍照识别方式，轻松创建出一份符合场景需求的表单。并且还支持对采集到的数据深入分析和总结归纳。
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