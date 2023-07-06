英伟达正考虑将其部分人工智能 GPU 外包给三星电子制造

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日消息:据报道，英伟达正考虑将其部分人工智能 GPU 外包给三星电子进行制造，因为台积电供应能力日益紧张。

行业观察人士指出，如果三星的 3 纳米试验产品通过性能验证，并且其 2.5D 先进封装技术符合美国芯片制造商的要求，那么三星有可能从英伟达那里获得一些订单。

韩国媒体 Chosun Biz 最近援引当地半导体行业消息人士的报道称，英伟达正在与三星就芯片的合同生产进行讨论，他们的性能验证讨论基于最先进的工艺。

大部分韩国业内人士认为，三星获得英伟达的大规模订单的可能性不高，但由于仅依靠台积电来满足其来自客户的所有人工智能 GPU 订单的挑战，这家美国芯片制造商可能不排除将三星作为第二合作晶圆厂伙伴的可能性。

随着 AI 相关服务的兴起，IT 公司正在积极采购 GPU 以建立 AI 数据中心。Market Watch 的估计显示，到 2028 年，全球 GPU 市场规模可能从 2021 年的 197.11 亿美元增长到约 334.63 亿美元，年复合增长率为 7.85%。

目前，AI GPU 市场主要由英伟达和 AMD 主导，但在用于推动像 ChatGPT 这样的大型语言模型（LLM）的 AI GPU 方面，英伟达占据了 90% 以上的市场份额。

一些行业分析师表示，为了应对对 AI GPU 需求的迅猛增长，英伟达可能会与三星合作以减轻供应短缺的风险，尽管这家韩国制造商的 3 纳米制造工艺尚未实现稳定的产量表现。因此，除了为其 3 纳米测试芯片获得性能验证外，三星的先进封装技术是否能够满足英伟达的要求，是确定双方潜在合作的另一个关键因素。

为了升级其封装技术，三星于今年 6 月刚刚成立了多芯片集成联盟（MDI），旨在扩大合作伙伴生态系统，不断改进堆叠技术，并积极投资于 2.5D 和 3D 封装技术。相比之下，台积电已经深耕自己的 2.5D CoWoS 封装技术多年，并成功利用该技术提高了芯片的计算性能，因此成为 AI 和 HPC 芯片制造商的首选合作晶圆厂伙伴。

过去，三星曾履行英伟达的 GPU 订单，包括在 2020 年使用 8 纳米工艺生产 GeForce RTX 30 系列，并在此之前制造 14 纳米移动 GPU 芯片。然而，英伟达已将其当前支持 ChatGPT 和其他人工智能应用的所有旗舰 A100 和 H100 GPU 的生产外包给了台积电。

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