用户升级后bug频现，三星电子叫停 ONE UI 7.0 更新

虽然经过了长达四个月的测试，却还是出现了 bug。

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:4 月 14 日，三星电子宣布，暂停针对 Galaxy S24 系列、Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 等多款机型进行的 ONE UI 7 更新。本次的更新从 4 月 7 日开始逐步推送，但在此期间，有用户反馈更新后出现了“无法解锁屏幕”等严重问题。在这样的情况下，三星紧急叫停了更新。

据称，出现重大漏洞的主要是那些搭载三星自家 Exynos 2400 处理器的机型，而搭载高通骁龙处理器的 Galaxy S24 Ultra 等机型则未受影响。

三星电子相关人士表示，因“内部需要审查的部分较多”，所以暂停了ONE UI7 的更新推送。同时，三星还从官网撤下了所有与 ONE UI 7 更新相关的通知。由于本次更新涉及全球多个国家和地区，包括中国、欧洲、美国和韩国等，因此这一决定引发了广泛关注。

此次更新的暂停，不仅给用户带来了不便，也让三星的软件管理面临一定的质疑。在此之前，三星从 2024 年 12 月便开始招募测试版计划参与者，遗憾的是，即便经过了长达四个月的测试，却还是出现了 bug。

在这样的情况下，除了上述机型之外，其他机型的更新日程也可能会受到影响，具体何时恢复更新尚无明确的时间表。

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