腾讯旗下企鹅FM将于9月6日停止运营

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:腾讯旗下音频平台企鹅FM今日发布下线公告，称由于业务调整，即日起，企鹅FM将关闭用户注册及充值功能，并在 2023 年 9 月 6 日0 时正式停止运营。

的账户还有金豆余额，可在停运前正常消费，也可以选择在停运前等价兑换为懒人听书懒人币（详细兑换规则请见兑换页面）。所有企鹅FM注册用户均可获赠懒人听书VIP月卡一张。

企鹅FM是腾讯公司推出的一款新潮网络电台App应用。在这里用户可以听连载小说、新闻吐槽、经典音乐、笑话段子、娱乐八卦、情感夜话、相声评书、亲子教育等海量音频内容。

企鹅FM下线公告内容如下：

亲爱的用户：

感谢您一路的支持与喜爱！

由于业务调整 ，企鹅FM很遗憾要和大家说再见了。即日起，企鹅FM将关闭用户注册及充值功能，并在 2023 年 9 月 6 日 0 时正式停止运营。

具体安排如下：

1、音频内容处理：

A、原创录音：可在PC端访问「原创录音下载页面」留存。下载服务将于 9 月 6 日 0 时停止运营后关闭，届时所有原创录音将无法收听、下载；

B、已购内容：通过访问「已购内容页面」继续收听，不受停运影响。

2、账户余额处理：

若您的账户还有金豆余额，可在停运前正常消费。此外，您也可以选择在停运前等价兑换为懒人听书懒人币（详细兑换规则请见兑换页面）。所有企鹅FM注册用户均可获赠懒人听书VIP月卡一张⁽¹⁾。

点击访问兑换及VIP月卡领取地址

3、个人资料处理：

请您及时保存好个人所需资料（包括收藏、收听历史等），停运后除已购内容外，您的个人相关资料数据将被清空。

若有任何疑问或建议，可添加客服QQ号：20156666（ 2023 年 12 月 31 日前有效）或在APP内的 【帮助与反馈】入口咨询。（联系路径：打开企鹅FM APP—我的—设置—帮助与反馈；在线时间： 9:00-18:00 ）

再次感谢大家的支持与理解！对此次停止运营给您造成的不便，我们深表歉意！

企鹅FM

2023 年 7 月 5 日

⁽¹⁾请于停运前（ 2023 年 9 月 6 日 0 时）尽快保存个人资料、原创录音、兑换金豆及懒人听书VIP月卡等，企鹅FM停运后将无法操作。如果参与金豆兑换活动，则视为对补偿活动的认可，兑换完成的金豆不可退回。