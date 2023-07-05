天猫精灵大模型开放内测 Sound系列用户可优先体验

在火山引擎位于海淀区大钟寺广场的办公楼见到谭待时，王慧文撤离大模型赛道的消息尚未传出，否则又会为这场专访提供一份堪称变量的背景。大模型依然是全球资本追逐的宠儿，AI概念股推动纳斯达克在2023年实现了29%的涨幅，中国的下场者也高密度的出现在各家大厂和各所高校的顶尖名册里，但在大规模应用的构想里，所有人都还在等待那个从酝酿到爆发的时间窗口。」用户永远不需要操心灯光闪烁的那几秒钟背后经历了多大规模的运算和多么复杂的协议，技术的价值就在于此。