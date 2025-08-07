小米超级小爱扩围试点：首批13款机型开放内测

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:今日，小米官方在小米社区宣布正式启动超级小爱助手的机型覆盖试点计划，首批13款设备将率先体验全新升级的AI功能。这是继2017年推出初代小爱同学、2024年10月随澎湃OS2发布超级小爱后，小米在AI助手领域的又一次重要布局。

据悉，当前小米设备中的AI助手分为超级小爱与小爱同学双版本，二者在交互逻辑与功能矩阵上存在差异。为提升用户体验一致性，小米计划通过分阶段测试逐步统一AI助手版本，此次试点正是该战略的关键一步。官方强调，由于超级小爱的多模态交互、全局执行等创新功能对硬件性能要求较高，需通过实际测试确定不同机型的适配边界。

首批入选试点的13款设备涵盖手机与平板两大品类:手机方面包括小米12S Ultra、12S Pro、12S、12Pro、12、MIX Fold2、Civi3、Civi2，以及REDMI K60、K50至尊版、Note12Turbo;平板则有小米平板6Max14与6Pro。持有上述机型的用户可通过小米社区内测中心报名参与测试。

根据已披露的功能清单，超级小爱试点版将带来五大核心升级:采用全新视觉设计语言，支持语音、手势、眼神等多模态唤醒，具备跨应用的全局指令执行能力，并引入AI记忆功能实现个性化服务。小米特别提醒，部分功能需系统升级至最新版本，且未搭载Xiaomi HyperAI芯片的设备可能无法体验完整功能，具体以实际测试效果为准。

