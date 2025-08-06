小米科技暑促季教育优惠启动 学生有机会抢5折优惠神券

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:近日，小米官方正式宣布启动2025年小米科技暑促季活动，活动时间从8月1日持续至8月31日，旨在为广大学生群体带来一场优惠满满的购物体验。此次活动依托小米商城平台展开，学生认证用户将有机会享受到包括9折优惠和5折神券在内的多项福利。

具体而言，通过小米商城教育优惠认证的学生用户，将获得一张9折优惠券。该优惠券适用于小米商城内的部分精选产品，覆盖穿戴产品、智能家居设备以及生活电器等多个品类。值得注意的是，此优惠券的有效期与活动时间一致，即从2025年8月1日至8月31日，过期未使用将视为自动放弃，无法补发。

除了常规的9折优惠外，小米还特别推出了学生福利官计划。在活动期间的每周四14:00至15:00，学生认证用户可报名参与该计划，成功成为学生福利官的用户将有机会获得一张随机品类的5折优惠券。每周仅限2000个名额，先到先得，抢完即止。不过，此5折优惠券同样不能与其他优惠券叠加使用。

为了方便学生用户参与活动，小米提供了多种认证方式。学生可以通过小米商城App搜索“学生优惠”进行认证，或者通过微信小程序“小米lite”进入专属会场完成认证并领取优惠券。

关于活动的具体参与细则、优惠产品范围以及优惠券的使用规则，用户可登录小米商城活动页面详细了解，或向店内工作人员咨询。此次小米科技暑促季活动为学生群体提供了丰富多样的优惠选择，涵盖了智能家居、穿戴设备、生活电器等多个热门品类，助力学生以更实惠的价格购买到心仪的科技产品。

对于符合条件且正考虑购入小米产品的学生来说，这次暑促季无疑是一个不容错过的绝佳机会。

