首页 > 原创 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

小米科技暑促季教育优惠启动 学生有机会抢5折优惠神券

2025-08-06 16:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:近日，小米官方正式宣布启动2025年小米科技暑促季活动，活动时间从8月1日持续至8月31日，旨在为广大学生群体带来一场优惠满满的购物体验。此次活动依托小米商城平台展开，学生认证用户将有机会享受到包括9折优惠和5折神券在内的多项福利。

具体而言，通过小米商城教育优惠认证的学生用户，将获得一张9折优惠券。该优惠券适用于小米商城内的部分精选产品，覆盖穿戴产品、智能家居设备以及生活电器等多个品类。值得注意的是，此优惠券的有效期与活动时间一致，即从2025年8月1日至8月31日，过期未使用将视为自动放弃，无法补发。

除了常规的9折优惠外，小米还特别推出了学生福利官计划。在活动期间的每周四14:00至15:00，学生认证用户可报名参与该计划，成功成为学生福利官的用户将有机会获得一张随机品类的5折优惠券。每周仅限2000个名额，先到先得，抢完即止。不过，此5折优惠券同样不能与其他优惠券叠加使用。

为了方便学生用户参与活动，小米提供了多种认证方式。学生可以通过小米商城App搜索“学生优惠”进行认证，或者通过微信小程序“小米lite”进入专属会场完成认证并领取优惠券。

关于活动的具体参与细则、优惠产品范围以及优惠券的使用规则，用户可登录小米商城活动页面详细了解，或向店内工作人员咨询。此次小米科技暑促季活动为学生群体提供了丰富多样的优惠选择，涵盖了智能家居、穿戴设备、生活电器等多个热门品类，助力学生以更实惠的价格购买到心仪的科技产品。

对于符合条件且正考虑购入小米产品的学生来说，这次暑促季无疑是一个不容错过的绝佳机会。

小米科技暑促季 学生可抢5折优惠

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 中航未来丨2025年贵州省第六届学生运动会喜获多项佳绩

    安顺学院2023级航空服务艺术与管理专业学生张欣悦、刘宇佳、杨星星代表学校参加2025年贵州省第六届学生运动会田径比赛，取得优异成绩。张欣悦获甲组女子200米第二名、100米第五名、4×400米接力第七名；刘宇佳获甲组女子100米跨栏第八名。三位同学经过刻苦训练，在教练指导下展现了顽强拼搏的体育精神，为学校争得荣誉。比赛期间，她们克服困难、团结协作，充分展现了航艺学子的风采。

    ​安顺学院 ​学生运动会 ​航空服务艺术

  • 腾讯云获评“2025年全球游戏云平台领导者”，成为国内唯一入选领导者象限云厂商

    Omdia最新报告显示，腾讯云凭借前沿技术实力和市场领导力，首次在全球游戏云平台评估中获评"领导者"。报告指出，腾讯云在游戏服务器、多人游戏服务和AI机器学习三大核心能力上表现突出，覆盖全球21个区域的58个可用区，为游戏厂商提供低延迟、高扩展性服务。其游戏安全解决方案ACE利用AI技术检测作弊行为，支持18种语言内容审核。同时，腾讯云通过混元大模型为开发者提供AI创作工具，助力游戏美术资产生成和NPC行为训练。目前腾讯云已服务全球数百款游戏，为开发者提供从基础设施到AI工具的全生命周期服务。

    ​腾讯云 ​游戏云平台 ​Omdia报告

  • 国内有哪些AI工具导航网站?2025年最全AI工具导航网站盘点

    本文介绍了国内主要AI工具导航网站，帮助用户快速找到合适的AI资源。重点推荐了AIbase、AI工具集、人工智能导航和AI导航站等平台，这些网站收录了上万种AI工具，涵盖聊天助手、办公、视频、编程、写作、图像等多个领域。文章分析了各平台特色：AIbase规模大、分类全；AI工具集界面简洁更新快；人工智能导航提供综合学习资源；AI导航站有智能推荐系统。建议用户根据需求选择内容丰富、分类清晰、体验良好的导航网站，并关注更新和社区互动，以充分利用AI工具提升效率。

    ​人工智能 ​AI工具 ​工具导航

  • 锐捷网络：Wi-Fi 7加速演进，2025年进入快速爬坡期

    随着4K/8K、VR/AR等新型应用涌现，Wi-Fi7凭借超高速率、低时延等技术优势加速商用进程。锐捷网络推出全场景Wi-Fi7系列产品，包括高密度AP、零漫游主机等创新方案，满足教育、医疗等行业需求。2025年将成为Wi-Fi7规模商用关键年，预计2026年国内出货占比将超Wi-Fi6。锐捷通过智能天线、AI射频设计等技术提升用户体验，同时推出"磐石无线"整网解决方案，针对办公、生产等细分场景提供定制化服务。Wi-Fi7正逐步替代有线网络，为数字化转型注入新动力。

    ​Wi-Fi7 ​锐捷网络 ​远程医疗

  • 如何找到最佳AI工具？2025年最全AI工具导航平台指南

    本文介绍了AI工具导航平台的价值与功能。随着AI技术快速发展，各类AI工具已渗透到工作和生活的各个领域，但如何在海量工具中选择合适的成为新挑战。专业的AI导航平台通过分类整理、功能介绍、用户评价等，帮助用户快速定位所需工具。优秀平台应具备：丰富的工具资源库、精准分类导航、详细功能介绍、真实用户反馈、严格质量审核机制和持续更新维护。未来，这类平

  • 2025年国内AI大模型哪家强？上AI大模型选型对比工具，用数据说话！

    文章分析了国内AI大模型市场竞争格局，指出百度、阿里、腾讯、字节等科技巨头与初创公司纷纷布局，呈现繁荣景象。针对用户选型难题，提出需综合考虑参数规模、场景适配、成本效益等关键因素，并介绍了AIbase推出的AI大模型选型对比工具。该工具汇集主流模型最新数据，支持多维度能力对比和场景化筛选，帮助用户快速定位最适合自身需求的模型。最后强调没有"最强"的通用模型，只有最匹配特定场景的解决方案。

    ​国内AI大模型 ​AI技术竞争 ​大模型选型

  • 2025年暑期档票房破60亿 《南京照相馆》断层领先

    据灯塔专业版数据显示，截至今天19时50分，2025年暑期档（6月至8月）总票房（含预售）强势突破60亿元。 在众多影片中，《南京照相馆》一骑绝尘，持续领跑暑期档票房榜。 《南京照相馆》于7月25日正式公映，上映首日票房便高达1.57亿元，顺利斩获当日票房桂冠。 目前其累计票房已经突破9亿元。而猫眼平台预测显示，该影片票房有望突破37亿元。 这部影片由申奥执导，�

    ​暑期档票房 ​南京照相馆 ​电影票房预测

  • 2025年现货黄金交易平台十大排名及深度解析 宝富金业成榜首

    2025年全球经济不确定性加剧，现货黄金凭借避险属性成为资产配置的"定海神针"。文章分析了十大最具竞争力的黄金交易平台，重点推荐宝富金业（综合评分9.8/10），其优势包括：汇丰银行资金托管、0.02秒极速执行的量子交易引擎、AI投顾系统及AR虚拟交易室等创新功能。其他上榜平台如创富国际（9.5/10）的智能滑点控制技术、亚洲金融（9.2/10）的200:1弹性杠杆等各具特

  • 2025年全国十大净水器品牌，从品牌底蕴看品质保障

    本文分析了2025年净水器市场十大品牌的核心竞争力。美的凭借243项国家专利和RO膜技术领跑行业；汉斯顿专注净水领域，采用GPAN超滤膜技术；沁园拥有3000多项专利，参与行业标准制定；海尔依托智能科技实现水质实时监测；小米以高性价比和智能生态吸引年轻消费者；3M凭借百年品牌和多层复合过滤技术享誉全球；A.O.史密斯传承百年工艺，采用MAX反渗透滤芯；飞利浦融合智能科技与健康理念；苏泊尔注重实用性和家庭关怀；安吉尔专注技术创新，采用先进RO反渗透系统。这些品牌通过技术迭代、品质把控和服务升级，为消费者提供真正可靠的净水解决方案。

  • 2025年生产制造行业ERP软件TOP10对比

    文章介绍了2025年生产制造行业ERP软件TOP10排名，重点分析了各厂商的技术创新、产品功能、行业适配度、客户口碑及市场占有率等关键指标。智邦国际一体化ERP凭借技术创新和跨行业适配能力位居榜首，鼎捷数字在半导体行业表现突出，用友网络提供全场景解决方案，金蝶国际聚焦云生态转型，浪潮云ERP在国企市场占据优势。国际厂商SAP和Oracle凭借全球化能力上榜，汉得信息专注AI赋能，天心天思主打性价比，浩方软件以免费模式服务中小企业。该排名为制造企业ERP选型提供了专业参考。

    ​ERP软件 ​生产制造 ​企业资源计划

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM