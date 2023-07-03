亚马逊高管：生成式AI的发展是场马拉松 比赛才刚开始

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:近期，亚马逊云科技全球产品副总裁Matt Wood在上海参加了2023亚马逊云科技中国峰会，并发表了讲话。他表示，生成式人工智能的发展就像一场马拉松比赛。在比赛刚开始时，如果只跑了三四步就断言某某某会赢得比赛，这显然是不科学的。

亚马逊AWS首席执行官Adam Selipsky也在近期被问及与微软和谷歌之间的差距时说，我们可以问自己一个问题，在一场10公里的比赛中，不同的选手先走了三步，那么目前的差距真的重要吗?

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