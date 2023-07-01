极氪汽车6月交付10620辆 同比增长146.9%

一年一度的618电商狂欢节已经结束，九号公司在6月21日公布了自家的618战报结果，结果显示：九号公司自营全渠道销售额破7.62亿，同比增长61%，其中，线上销售额破6.52亿，同比增长128%；电动两轮车包揽京东、天猫双平台店铺销量/销售额双TOP1；短交通产品包揽京东、抖音平台店铺销量/销售额双TOP1，全速突破创新高，增速持续领跑行业。让出行更奇妙，引领新一代出行浪潮作为智能短交通行业的龙头企业，九号公司是今年618开幕以来的强势领军企业，领跑成绩贯穿了整个618促销期。九号公司已创下多个“行业第一”纪录——2022年，九号公司的智能电动车销量位居中国市场第一，并且成为中国电动两轮车出货量超过150万辆的最快企业；智能电动滑板车的累计产量超过1000万台，巩固了九号公司在行业中的领先地位；2022年，九号公司的营业收入突破百亿，九号出行APP的注册用户数超过1000万……连续创下的新纪录标志着九号公司高速发展的事实，同时也显示出了公司未来发展的潜力，期待未来九号公司还能为大众提供更多智能出行选择，创造更多“骑”迹！