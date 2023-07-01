苹果收盘市值达3万亿美元 报收193.97美元

在6月6日凌晨开始的2023年度全球开发者大会上推出的VisionPro等新品的推动下，苹果公司股价在本月已多次创下新高，在本周二又再创新高。周二美国股市收盘时，苹果股价为188.06美元，较前一交易日185.27美元的收盘价上涨2.79美元，涨幅为1.51%。在举行全球开发者大会之后，苹果接下来就将举行秋季新品发布会，推出新一代的iPhone、AppleWatch等新品，对秋季新品的期待，有望推动苹果股价进一步上涨，市值超过3万亿美元也并非不可能。