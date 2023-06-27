瑞穗向日本所有 45000 名银行员工推出微软 Azure OpenAI 人工智能服务

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:瑞穗金融集团本周将为其所有日本银行员工提供微软公司AzureOpenAI服务的访问权限，成为日本首批采用潜在变革性生成式人工智能技术的金融机构之一。

根据日本第三大银行数字规划部门总经理ToshitakeUshiwatari的说法，这家银行巨头将允许该国核心贷款业务部门的45，000名员工测试该服务。甚至在软件安装之前，管理人员和员工已经提交了数十个关于如何利用该技术的提案。

ToshitakeUshiwatari在接受采访时表示，有很多员工在私人生活中都喜欢使用ChatGPT，他说：「这就像戳了一个蜂窝。」他指的是该公司此举引发的热烈反应。他们认为这将彻底重塑世界，引发颠覆性创新。

在华尔街正面临AI革命及其影响之际，瑞穗及其同行正面临挑战。全球银行内部一些银行对员工使用ChatGPT进行了限制，尽管他们在业务上使用AI来扫描富裕客户的投资组合和筛选潜在违约者。相比之下，日本金融公司似乎在内部采取了更开放的态度。

ToshitakeUshiwatari的团队计划在公司内部于下个月举办一场「创意马拉松」，并正在构思各种鼓励员工尝试该技术的方法。他说，该工具将在下个月引入该公司的经纪业务部门。

迄今为止，正在酝酿的其中一个想法是使用生成式人工智能——即AI模型分析大量数据并利用它生成新的图像、文本、音频和视频——作为银行庞大的内部规则、流程和其他手册的一站式参考。

ToshitakeUshiwatari对于一个职业银行家来说具有罕见的背景。他曾进入日本最负盛名的科学学府东京工业大学，因为他想成为一名火箭科学家。但是他改变了职业目标，加入了今天的瑞穗，并已在此工作了近30年。

他表示自己对生成式人工智能的风险非常清楚，该银行将在向员工推出该技术时引入指南，例如信息管理、知识产权和伦理道德。

然而，ToshitakeUshiwatari认为，尽管如此，生成式人工智能仍将提升社会水平，银行不能回避。「这是我们必须做的事情，否则我们就会落后，」他说。

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