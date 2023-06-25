金山公司起诉萌家公司侵权“趣输入”GUI 获赔25万元

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:据上海市高级人民法院消息，近日，上海市高级人民法院审结了一起涉GUI的侵害外观设计专利权纠纷上诉案件。

原告金山公司自主开发了一款可以“边打字边赚钱”的输入法软件——“趣输入”。该输入法的图形用户界面创造性地采用动态进度条的方式实时显示用户的输入量和金币的获取状态。2018年8月16日，金山公司就该输入法软件运行后的图形用户界面申请了名称为“用于移动通信终端的图形用户界面”的外观设计专利，并于2019年3月15日授权公告。

原告发现，被告萌家公司开发并提供一款名称为“趣键盘”的软件产品供用户免费下载，其用户图形界面与原告专利属于相同或相近似的外观设计，其行为侵害了原告的外观设计专利权，于是诉至上海知识产权法院，请求判令萌家公司承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。

上海知产法院经审理认为，被诉侵权界面与涉案专利界面的整体设计界面和动态变化过程均较为近似，二者的不同点不足以对整体视觉效果产生显著影响，二者在整体视觉效果上没有实质性差异，属于近似的界面设计。

萌家公司以生产经营为目的开发被诉侵权软件，相当于制造了含有被诉侵权图形用户界面的手机产品的最主要实质部分，将被诉侵权软件上架以供用户下载，相当于许诺销售、销售含有了被诉侵权图形用户界面的手机产品的最主要实质部分，构成对涉案专利权的侵害。

上海知产法院判决萌家公司停止对涉案外观设计专利权的侵害并赔偿金山公司经济损失及合理开支人民币250，000元。

被告萌家公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。

二审中，上海市高级人民法院遂判决驳回上诉，维持原判。

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