苹果机器学习负责人 Ali Farhadi 被任命为 Allen 人工智能研究所首席执行官

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日消息:非营利组织 Allen 人工智能研究所（AI2）已任命苹果机器学习负责人 Ali Farhadi 为其新任首席执行官。

AI2 在周二表示，从 7 月 31 日起，Farhadi 将成为 Allen 人工智能研究所的首席执行官。这一变动将使 Farhadi 负责监督这个非营利组织的工作，该组织从事人工智能研究和工程领域。

Farhadi 是华盛顿大学保罗·艾伦计算机科学与工程学院的人工智能教授，他于 2015 年加入 AI2 的计算机视觉团队工作。他后来共同创办了深度学习初创公司 Xnor.ai，该公司于 2020 年以 2 亿美元被苹果收购。

在领导苹果的机器学习工作一段时间后，Farhadi 再次加入 AI2 担任首席执行官。AI2 在全球拥有 200 多名研究人员和工程师，致力于通过人工智能在科学、医学和对话方面取得进展。

该组织在八年时间里发表了近 700 篇论文，其孵化器共创办了 19 家公司，总价值达 7.67 亿美元，雇佣了 500 人。

Farhadi 表示：「面对人工智能发展和应用中前所未有的变革，我认为回到 AI2 担任首席执行官再合适不过了。如今，世界比以往任何时候都更需要真正开放和透明的人工智能研究，该研究以科学为基础，数据、算法和模型对所有人都是开放和可用的。」

AI2 董事会成员、微软研究和孵化副总裁 Peter Lee 博士表示：「Ali Farhadi 是一位非常罕见的领导者，他集行政、创业、学术和研究于一身。在他的职业生涯中，他通过独特的能力，将深入的科学研究转化为产品解决方案，展示了人工智能的变革力量。」

Farhadi 取代了前任首席执行官 Oren Etzioni，后者于 6 月 15 日辞去首席执行官职务，转任 AI2 的董事会成员和顾问，同时担任 AI2 孵化器的技术主管。AI2 研究负责人 Peter Clark 一直担任临时 CEO。

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