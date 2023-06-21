软银 CEO 孙正义表示将从 「防御模式」转向「进攻模式」：聚焦人工智能领域

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日消息:软银集团董事长兼首席执行官孙正义周三在软银股东大会上表示，该公司计划从「防守模式」转向「进攻模式」，并希望利用人工智能的繁荣。

孙正义表示，「现在是转向进攻模式的时候了。过去几年里，我们一直专注于防守。三年前，我们手头现金不多。但由于一直处于防守模式，我们的现金储备已经达到了 5 万亿日元（约合 353 亿美元）。现在我们准备转向进攻模式了，我对此感到非常兴奋。」

软银是一家进行风险投资的科技企业集团，通过其愿景基金进行投资。近年来，软银经历了一些起伏。在防守模式下，软银停止了新的投资，并减持了对阿里巴巴的持股。今年五月，愿景基金报告了 320 亿美元的创纪录亏损。孙正义表示，他最感兴趣的和最努力从事的是人工智能革命。他相信计算机或人工智能将超越人类，因此他希望软银在人工智能革命中处于领先地位。

软银股价周三上午上涨了 2.63%。愿景基金投资了一些中国科技公司，软银的投资组合公司包括字节跳动、滴滴出行、Coupang 等。此外，软银还在为其收购的英国芯片设计公司 Arm 的首次公开募股（IPO）做准备，Arm 已在美国提交了上市申请，并表示 IPO 进程进展顺利。

人工智能近几个月来发展迅猛，ChatGPT 的流行推动了这一趋势。ChatGPT 以其能够生成对用户提示的人类化回应能力，令研究人员和普通公众惊叹不已。孙正义在周二表示自己是 ChatGPT 的重度用户。

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