软银 CEO 孙正义称自己是 ChatGPT 的「重度用户」 与 OpenAI CEO「几乎每天」交流

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日消息:日本软银集团首席执行官孙正义周二表示，他是由微软支持的创业公司 OpenAI 开发的人工智能聊天机器人 ChatGPT 的「重度用户」。

孙正义在向集团电信子公司的股东们发表讲话时说：「我每天都在与 ChatGPT 聊天，我是一个重度用户。」

近几个月来，由于其投资组合价值下滑，孙正义已经减少了公开表态，专注于计划中的芯片设计公司 Arm 的上市。与此同时，由于对生成式人工智能的兴趣增加以及对新兴技术全球监管的影响力，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 也表示他几乎每天都在与孙正义交谈，并在今年多次高调访问东京。

这家总部位于旧金山的初创公司得到了微软的投资支持，微软被视为人工智能应用的领军者，并已开始进行一系列的人工智能升级。

软银将于周三举行年度股东大会，市场期待了解孙正义在人工智能引领下的投资展望。当前，对人工智能的兴趣正在推动全球的资本支出。

孙正义长期以来一直认为人工智能是他投资活动背后的驱动力，但他不得不应对办公空间共享公司 WeWork 等备受关注的挫折，以及他青睐的高增长创业公司估值下滑的问题。

总部位于英国剑桥的芯片设计公司 Arm 成功上市将被视为这家负债累累的日本企业所急需的胜利。上个月，标准普尔全球评级公司将软银的长期信用评级下调，称其面临未上市公司的风险。

随着市场观察家们辩论孙正义在人工智能驱动的经济中选择赢家的能力，他所在集团的股价已经被卷入了对芯片和人工智能相关股票的狂热中，季度至今上涨约 30%。

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