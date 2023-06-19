美图发布视觉大模型MiracleVision 盘中股价涨超15%

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:截止发稿，美图公司港股股价涨超15%。

据了解，在今日的美图影像节上，美图发布了7款新产品，从生活娱乐场景拓展到生产力场景，涉及设计、视频生产等多个专业领域。

具体包括了:AI视觉创作工具WHEE、AI口播视频工具开拍、桌面端AI视频编辑工具WinkStudio、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAvatar、美图AI助手RoboNeo、美图视觉大模型MiracleVision（奇想智能）。

美图公布数据称，截至6月18日，美图全球VIP会员数为719万。

美图公司创始人、董事长兼首席执行官吴欣鸿表示，美图把长期积累的美学认知融入视觉大模型MiracleVision，并搭建了基于机器学习的美学评估系统，为模型生成结果打上“美学分数”，从而不断地提升模型对美学的理解。此外，视觉大模型MiracleVision具备独特的美学创作者生态，有艺术家、设计师等具有深厚美学背景的专业人士，共同参与到视觉大模型的建设中。

视觉大模型MiracleVision具有强大的视觉表现力和创作力，并从绘画、设计、影视、摄影、游戏、3D、动漫等视觉创作场景反推技术演化，擅长亚洲人像摄影、国风国潮、商业设计等生成方向。

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