Google Domains关闭 其资产以1.8亿出售给Squarespace

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日 消息:谷歌母公司 Alphabet 今日宣布将关闭其运营的域名注册商 Google Domains 业务。广受欢迎的网站建设平台 Squarespace 在另一份公告中证实了此事，并表示其将以1.8亿美元的价格收购 Google Domains，而摩根大通将为此次交易提供一定融资。据悉交易预计将在第三季度完成，具体的成交条件仍有待确定。

作为域名注册商，Google 的服务提供了诸如免费 WHOIS 隐私和一键式 DNSSEC（以防止 DNS 欺骗和缓存毒药攻击）等功能，同时利用了公司快速可靠的云基础架构。Google Domains 还提供了一个简单的用户界面，Squarespace 最终是否会匹配这种体验还有待观察。

Google Domains 最初于2014年作为一个实验项目启动，后来成长为著名的域名注册商，管理着大约1000万个域名。其中超过一半是 .com 域名，使 Google 成为该类域名第五大注册商。

谷歌剥离这项业务可能出人意料，该公司表示这是为更加专注于公司战略的原因。

对于 Squarespace 来说，收购 Google Domains 是一个极为重要的机会，因为 Google Domains 拥有广泛的客户群。该公司主要与终端用户直接交易出售域名，而 Squarespace 希望利用该客户群并将其转化为自己网站建设和其他工具的客户。

在过渡期间，Squarespace 表示，将为现有客户提供至少12个月的 Google Domains 续订价格，故客户在此期间将继续使用谷歌的注册商平台。作为交易的一部分，Squarespace 将成为直接从 Google 购买域名及其 Workspace 订阅的客户的独家域名提供商，至少承诺三年。

值得注意的是，Squarespace 本身就是一个域名注册商，管理着数百万个域名。根据 ICANN 的报告，其中约有850，000个是 .com 域名，这些域名中一些是通过经销商出售的。

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