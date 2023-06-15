一个只发布AI生成内容的网站长啥样？充斥着标题党、奇怪的照片

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:人工智能生成的内容正在互联网泛滥，甚至可能让网络世界变成一个错误堆积、难以理解的信息场。不过也有纯粹用AI生成的内容给人类带来不少乐子，The Enlightened Mindset网站就是其中一个。

The Enlightened Mindset（网址:https://www.lihpao.com/）是一个声称通过点击率非常高的文章来“探索知识和理解世界”的网站，它的特别指出就在于，这些文章从头到尾似乎都是由人工智能生成的，从文字到投稿者，甚至包括 AI 生成的非常疯狂的图像。

网站有模有样的提供了商业、科技、生活、旅行等各栏目主题的文章内容，推荐最新、流行以及趋势文章。

一位眼尖的推特用户最先发现了这个网站，这位网友分享了The Enlightened Mindset发布的关于理想头发长度的主题和相关照片，如下:

然而，人工智能表现得非常出色的地方主要就在文字和图像方面，不过文字自动转换为图像的人工智能系统因其无法渲染连贯字母而备受诟病，下面的图片就很好展示了这个缺陷。

事实上，我们已经与机器人的在线存在打交道，而SEO诱骗的垃圾信息已经存在多年了。但是，如果你翻阅The Enlightened Mindset，会发现在这个已经蓬勃发展的市场中引入生成式人工智能变得更加夸张。这是一大堆难以辨认的垃圾，而且很可能才刚刚开始。

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