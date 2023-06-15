一游戏网站开除40%员工，用“AI编辑”每周撰写数百篇文章

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:随着三月份的一轮残酷裁员，一家名为Gamurs的媒体公司拥有包括Dot Esports和Destructoid在内的几个受欢迎的游戏网站，淘汰了至少50的员工 据估计，大约占员工总数的40%。

现在，仅仅几个月后，这家媒体集团被发现发布了一份“人工智能编辑”工作任务清单，在“人工智能内容和SEO策略师”的帮助下，这家媒体将使用像ChatGPT这样的人工智能每周输出多达200到250篇质量有问题的文章。

据清单，“AI编辑器”将负责“编写标题，添加链接，添加图像和其他WordPress制作流程”，并有望“在适当的情况下重写内容”。

假设每周工作五天，那么一个人每天最多要写50篇文章，换句话说，每篇文章不到10分钟就要完成。

对此，引发了不少游戏记者的愤怒，有的吐槽道:“游戏内容的未来也就这样了!”，也有的表示:“AI把这家公司拖进泥潭!”

不难理解这些人的愤怒。对于Gamurs来说，认为它可以用一个使用生成人工智能的骨干团队取代其员工。尽管这种做法肆无忌惮，但Gamurs只是跟随整个行业的大部分趋势。

例如，Insider在宣布转向人工智能后，在四月份解雇了大约百分之十的员工。CNET在灾难性地尝试发布AI生成的内容后摧毁了其新闻团队。BuzzFeed做了几乎同样的事情。最终结果如何?对作家和读者来说可能结果很糟糕，但这似乎并没有阻止更多的媒体行业继续效仿。

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