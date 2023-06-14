奖金8000！富士康招工2400人仅260人报名 为何大家反应冷淡？

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:离iPhone15系列发布还有三个月的时间，目前富士康的工人已经开始繁忙起来。有知情者透露，郑州富士康正在试制iPhone15系列，并需要增加大量的工人，但目前的情况并未达到人力资源需求。

郑州富士康综合保税区IPEG事业群主要从事苹果手机加工和制造，在最近发布的高额奖金招聘通知中，自主报名的求职者可以获得7500元的奖金，在内部推荐成功就可以获得7000元的奖金，离职返岗并提前预约可以获得8000元的奖金。

根据富士康招聘平台“i聘”显示，此次招聘需求人数为2400人，为期一个月。开放报名时间从6月5日开始，但截至6月13日14时，只有260人报名，远远达不到人力需求，截止时间为6月30日。此外，郑州富士康综合保税区还需要1000名见习生，但截至6月13日14时，只有100人报名。

多位富士康工人表示，求职者反应冷淡的主要原因是奖金发放时间太晚。根据惯例，富士康将在旺季结束时，即11月一次性发放奖金，相当于工作半年才能拿到奖金。有工人指出，拿到的8000元需要平摊到半年时间，每个月的奖金只有1000多元左右，大多数人倾向于选择三个月工作期间，“三个月后离开”。

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