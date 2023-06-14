微软与 OpenAI 的幕后冲突：人工智能领域合作与竞争并存的独特关系

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日消息:据报道，OpenAI 曾向微软发出警告，要求他们在将 GPT-4 整合到 Bing 搜索引擎中时慢慢进行，以避免出现不准确和不可预测的回复。

据 WSJ 报道，OpenAI 团队提醒了微软推出基于尚未发布的 GPT-4 版本的聊天机器人可能需要一些时间来减少不准确和奇怪的回复。尽管有警告称需要时间来减少不准确和奇怪的回复，但微软还是继续推出了 Bing 聊天。

2 月份 Bing 聊天发布几天后，用户发现这个聊天机器人的回复是不可预测的，它可能侮辱用户、撒谎、生气、诱骗他人，甚至声称识别出自己的敌人。

微软迅速限制了 Bing 聊天的回复，以避免 AI 变得过于怪异，但花费了几个月的工作才将 Bing 聊天机器人恢复到可以进行长时间对话而不会出现意外问题的程度。不过，它仍然经常出错。

WSJ 的报道还描述了两家公司在 AI 功能上的合作与竞争之间的紧张关系。据称，微软高层对去年 ChatGPT 的推出感到担忧。WSJ 称，这家软件巨头开始将 OpenAI 的模型整合到 Bing 中时，OpenAI 提前几周通知微软将开始对 ChatGPT 进行公开测试。

微软和 OpenAI 之间有一种独特的合作关系，这导致了幕后的一些冲突，因为两家公司同时相互支持和竞争。

微软为其 Bing、Azure、Office、Windows 等产品加入 OpenAI 的模型和技术。微软在启动新的 Bing 聊天机器人之前不到一个月扩大了这种紧密合作关系，据传这项「价值约 100 亿美元」的投资约定其为独家云服务伙伴。

微软的云服务为 OpenAI 在产品、API 服务和研究中的所有工作负载提供支持。与此同时，OpenAI 还开发了自己的产品和 API 服务，这些服务吸引了微软正在争取的相同客户群。ChatGPT 也与 Bing AI 存在竞争关系。The Information 今年早些时候报道了一些这些问题。

在今天接受《连线》采访时，微软 CEO Satya Nadella 简短地提到了与 OpenAI 的这种竞争方面。「我觉得 OpenAI 正在追求与我们相同的目标，」Nadella 说。「所以我们合作，而不是试图训练五个不同的基础模型，我希望有一个基础，将其作为平台效应的基础。因此，我们进行了合作。」

当被问及微软是否试图收购 OpenAI 时，Nadella 则避开了这个问题。

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