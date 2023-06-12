GitHub被指控通过细微改变Copilot输出以避免版权侵权

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:据称，GitHub对其Copilot编程助手进行了调整，生成的代码有着细微变化，以防止输出内容被标记为授权软件的直接副本。

这一断言出现在周四对微软、GitHub和OpenAI的修正投诉中，原因是Copilot对复制开发者公开发布的开源许可代码的偏好是有据可循的。

该诉讼最初于去年11月代表四名身份不明的（“J. Doe”）原告提起，声称Copilot——一种基于OpenAI的Codex模型构建并由微软的GitHub商业化的代码建议工具——以违反版权法和软件许可要求的方式对公开发布的代码进行了训练，并将其他人的代码当作自己的代码提供。

微软、GitHub和OpenAI试图驳回此案，但只能摆脱一些指控。法官原封不动地保留了主要的版权和许可问题，并允许原告重新提交其他几项索赔，并提供更多细节。

修改后，从原来十二项指控变成八项，包括保留了违反相关数字搬去哪发，违约（违反开源许可）、不正当获利和不公平竞争索赔的指控。

修改后的起诉书增加了一名“J. Doe”原告，据称其代码Copilot已被复制。它包括原告编写的示例代码，Copilot据称已逐字复制。

上周四的法律文件称，2022年7月，为了回应公众对Copilot的批评，GitHub推出了一款名为“建议匹配公共代码”的用户可调Copilot过滤器，以避免看到重复他人工作的软件建议。

GitHub的文档解释道:“当过滤器启用时，GitHub Copilot会根据GitHub上的公共代码检查代码建议及其周围约150个字符的代码。如果有匹配或近似匹配，将不会向您显示建议。”

然而，投诉认为过滤器本质上是没有价值的，因为它只检查精确匹配，而不检测被轻微修改的输出。事实上，原告认为GitHub试图通过改变Copilot的输出来逃脱侵犯版权和许可的行为，这样它就不会被完全复制。这些小的外观变化意味着GitHub可以向Copilot客户提供无限制的许可材料的修改副本，而无需触发Copilot的逐字代码过滤器。

对此，GitHub在一封电子邮件中坚持不这样做。该公司表示，我们坚信人工智能将改变世界构建软件的方式，从而提高生产力，最重要的是，让开发人员更快乐。我们相信Copilot遵守适用的法律，我们从一开始就致力于与Copilot一起负责任地进行创新。我们将继续投资并倡导未来的人工智能开发人员体验。

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