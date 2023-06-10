苹果和 Epic Games 都对「堡垒之夜」App Store 的反垄断裁决提出上诉

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日消息:苹果和EpicGames共同要求上诉法院对其决定进行复审，这可能迫使苹果改变其在应用商店中的支付方式，但两者上诉原因完全不同。

在由三名法官组成的小组的四月判决中，确认了加州联邦法院此前作出的一项命令，该命令针对EpicGames提起的诉讼。该诉讼指控苹果对软件开发者施加不公平的要求，强制他们向消费者收取高达30%的应用内购买佣金。

审判法官认定苹果违反了加州州内的不公平竞争法，但并未违反美国的反垄断法规。作为回应，苹果提交了一项新的申请，对与其行为有关的全国性禁令提出质疑，声称这是「有利于竞争」的，并且没有违反反垄断法。

Epic在其提交给第九巡回上诉法院的文件中表示，其对苹果的指控直接涉及到美国反垄断法的根本目标，即促进竞争。Epic进一步指出，上诉法院未对苹果提出的消费者利益与其行为的反竞争后果进行充分审查和权衡。

两家公司的律师建议重新审视此案，或组成一个由11名法官组成的「全体会议」来重新考虑这一争议。然而，联邦上诉法院很少批准「全体会议」的请求。在这个案件的结果可能最终由美国最高法院决定。与此同时，降低法院的判决在进一步的上诉程序进行期间被暂停。

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