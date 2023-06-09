Meta 向员工演示为 Whatsapp 和 Messenger 开发的生成式 AI 聊天机器人

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日消息:Facebook 所有者 Meta 于周四向员工提供了一系列正在开发的人工智能工具的初步展示，其中包括计划在 Messenger 和 WhatsApp 上使用类似 ChatGPT 的聊天机器人，这些机器人可以使用不同的角色进行对话。

根据 Meta 发言人提供的会议摘要，公司高管在全员会议上演示了即将推出的 Instagram 功能，通过文本提示修改用户照片，以及为消息服务创建表情符号贴纸的功能。

这次展示首次明确表明这家社交媒体巨头计划如何让其 38 亿月活跃用户获得其自己的生成式人工智能工具。此前，谷歌、微软和 Snapchat 等竞争对手在其产品中推出了一系列此类工具。

尽管 Meta 尚未推出任何面向消费者的生成式人工智能产品，但它在上个月宣布正在与一小批广告商合作，测试使用人工智能生成图像背景和广告文案的工具。

在早些时候确定其硬件和软件能力无法支持其人工智能产品需求后，该公司还进行了 AI 部门的重组，并大量投资改善其基础设施。

Meta 首席执行官马克·扎克伯格在周四的会议上告诉员工，去年在生成式人工智能方面的进展使得该公司有可能将这项技术「应用于我们每一个产品」。

除了面向消费者的工具外，会议上的高管还宣布了一款名为 Metamate 的员工生产力助手，该助手可以根据从内部公司系统获取的信息回答问题并执行任务。

另外，扎克伯格在还在会议上回应了苹果发布的 Vision Pro。扎克伯格表示，Vision Pro 没有 Meta 没有想到的「神奇解决方案」，而且「比他们最近发布的 Quest 3 头显贵七倍」。

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