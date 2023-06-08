WordPress 引入人工智能写作助手「Jetpack AI」：支持中文等 12 种语言

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日消息:WordPress.com 背后的公司 Automattic 于周二推出了一款 AI 助手，为这个流行的网站内容管理系统提供支持。

图片来自Jetpack

该公司表示，该助手可以轻松集成到 WordPress.com 和所有由 Jetpack 支持的网站中。在撰写文章或页面时，用户可以在内容中添加一个「AI 助手」模块。用户可以以自然语言输入提示，AI 助手将根据这个提示开始生成文本。除了生成内容创意外，AI 助手还可以在博客文章中创建结构化列表和表格。

此外，它还可以改变文章的语调，使其更加随意、怀疑、幽默、自信或同理心。助手还可以为文章创建摘要并提供标题建议。

Automattic 表示，新的 AI 助手支持 12 种语言，包括西班牙语、法语、中文、韩语和印地语。作者可以将内容翻译成多种语言，比如可以用母语撰写，并随后将其翻译成英语。该助手还提供比 WordPress 内置工具更好的拼写和语法纠正功能。

Jetpack AI 助手模块将允许用户免费试用 20 次请求。之后，他们需要支付每月 10 美元以使用该功能。

在过去的几个月里，许多写作工具引入了不同的 AI 功能。谷歌和微软都在将不同的 AI 功能整合到其专业应用套件中，包括 Microsoft Word 和 Google Docs。此外，谷歌还在上个月的 Google I/O 大会上推出了基于 AI 的笔记应用 Project Tailwind。其他写作工具，如 Notion 和 Grammarly，也在其应用中引入了 AI 辅助工具。

WordPress 是一个以 PHP 和 MySQL 为平台的自由开源的博客软件和内容管理系统。WordPress 具有插件架构和模板系统。截至 2018 年 4 月，排名前 1000 万的网站中超过 30.6% 使用 WordPress。WordPress 是最受欢迎的网站内容管理系统。全球有大约 40% 的网站都是使用 WordPress 架设网站的。

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