MLC Chat app上架App Store 让手机原生跑大模型

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:近日，CMU 助理教授陈天奇在社交平台上公布了一个好消息:MLC Chat app 已经在苹果的 App Store 上线了。

据报道，MLC Chat使用MLC-LLM作为基础，该模型由陈天奇和其他多名研究人员共同开发。该模型的最大特点是允许用户在任何设备上编译和运行大型语言模型，包括移动设备、电脑和网页端。

MLC Chat 在将模型下载到应用程序后，一切都在本地运行，无需服务器支持，并且不需要互联网连接，不会记录任何信息。

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