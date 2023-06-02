京东618开门红：首购新用户同比增长超30%

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:据京东官方消息，截至6月1日24时，京东618带动首购新用户同比增长超30%。

官方表示，至6月1日中午12点，全国92%的区县已收到京东快递小哥送货上门的商品。京东到家联合全国超38万家全品类线下实体门店，带给消费者以“全品类小时达”的即时零售服务，基于达达快送大促服务升级，到家订单单均履约时长同比缩短6分钟。

京东618开门红4小时，家电家居成交额同比增长50%。开门红28小时，美的、海尔、格力、海信、小米、TCL、长虹美菱、奥克斯、老板、方太、科沃斯、石头、九牧等超30个家电家居品牌成交额破亿。

京东国际数据显示，开门红28小时，手机品类成交额同比增长10倍，进口卫生棉条增长7倍，进口啤酒增长5倍，游戏软件增长4倍，电吹风机增长2.5倍，高端狗粮增长2倍，摄影摄像产品增长1.5倍，糖果巧克力增长1.5倍，箱包皮具增长1.2倍。京东国际158个品牌增长超100% 。

京东618开门红28小时，通过以旧换新购买3C数码产品的成交量同比增长130%，开门红4小时，手机小时购下单用户同比增长超120%;京东Apple A+会员新用户数同比增长超3倍。开门红28小时，手机服务保障产品成交额同比增长100%。开门红28小时，家电家居以旧换新成交额同比增长160%，家电即送即装服务增长200%，家具建材提供送装一体服务的商品增长150%。

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