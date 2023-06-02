京东618：首购新用户同比增长超30% 特斯拉充电装备双TOP1

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:5月31日晚8时，京东618全面开启，截止6月1日24时，京东618带动首购新用户同比增长超30%。
开门红4小时，iPhone、小米、荣耀、华为、一加、iQOO、三星手机成交额同比增长均超100%;电脑组件全品类，以及NAS网络存储、4K投影仪成交额均超去年618高潮期28小时;
开门红28小时，汽车充电装备品类成交额同比去年增20倍，其中，特斯拉充电装备订单量及成交额实现排名双TOP1。
此外，开门红开启10分钟，京东云每秒用户访问峰值同比提升112%。基于言犀产业大模型，京东云全面升级面向消费者7×24小时不断线的贴心智能服务，京东云言犀智能客服28小时累计咨询服务量超7195万次，保障优质用户体验。
|京东2023年618活动会场入口
|京东618活动主会场力度
|主会场
|官方宣称红包面额至高 20618 元
|PLUS专享
|PLUS用户专享1750元超级补贴
|预售爆品
|定金膨胀
|京东国际
|进口毫无每满减
|家电预售
|付定金赠百元好礼
|手机预售
|抢神券、现货价保
|电脑数码
|尾款至高 24 期免息，价保 30 天
|品质男装
|领券不止 5 折
|小家电
|定金享多倍膨胀
|京东生鲜
|生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
|图书文娱
|定金膨胀不止 5 折
（举报）