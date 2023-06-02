京东618：首购新用户同比增长超30% 特斯拉充电装备双TOP1

5月31日晚8点，京东618全面开启仅仅28小时后，便以极其亮眼的销售数据交出了一份优异的开门红答卷。数据显示，数码全品类开门红1.5小时成交额超去年618高潮期28小时，4.5小时超去年11.11高潮期28小时，爆发力强劲;超级大牌新品成交额同比增长破7倍;7大趋势品类销售同比增长70%;超300家开放平台商家成交额同比超120%。作为消费者焕新数码好物，迎接品质生活的主要渠道，京东618正不断发挥一体化供应链优势，携手商家为消费者打造了一场别开生面的消费盛宴。随着烟火气的日渐沸腾，更具性价比的产品得到更多人的喜爱，并在00后等年轻群体成?