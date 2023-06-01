理想汽车5月交付新车28277辆 同比增长146%

开过增程式车辆的朋友都体验过，电量低的时候，车辆动力性能与饱电时有明显差异，在一些极端驾驶情形下影响驾驶体验。而今，理想汽车表示该短板已被解决。5月10日，理想汽车CEO李想发文称：增程式电动车低电量下的加速性能问题，下一个的版本OTA解决，低电量下的性能可以做到接近PHEV低电量下发动机并联的程度。同时，李想也说明了其原理，就是和并联一样，把增程器的功率也有效的应用于驱动，而不仅仅是发电本身。有网友表示，这不就成了插混了嘛！”对此，李想回应称，结构串联，功率并联”。事实上，此前增程式电动车都被网友调侃成：?