理想汽车5月交付新车28277辆 同比增长146%

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:2023年6月1日，理想汽车公布2023年5月交付数据。2023年5月，理想汽车共交付新车28，277辆，同比增长146%。理想汽车连续三个月交付超2万辆，同时理想L7连续两个月交付量破万。
截止到2023年5月31日，理想汽车累计交付量为363，876辆。
截至2023年5月31日，理想汽车在全国已有314家零售中心，覆盖124个城市;售后维修中心及授权钣喷中心319家，覆盖222个城市。
（举报）
一键部署AI绘画环境，单颗GPU限时4元/天起，尽情探索AI世界！专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
凤凰网科技讯 2023年6月1日，理想汽车公布2023年5月交付数据。总收入方面，5月理想汽车的营业收入（含增值税）超过了100亿元，这是公司历史上第一次实现了百亿级的月收入。2023年5月，理想汽车共交付新车28277辆，这是理想汽车连续三个月交付超2万辆。相较于上月，交付量同比增长146%。截止到2023年5月31日，理想汽车累计交付量为363876辆。其中，理想L7连续两个月交付量破万。
快科技6月1日消息，吉利汽车公布旗下高端新能源品牌极氪的5月交付数据。5月份，极氪共计交付8687辆汽车，相比2022年同期实现了大约100%的增长幅度。而在4月份，极氪交付了8101辆；一季度前三个月中，极氪分别交付了3116辆、5455辆和6663辆汽车。意味着极氪的交付数据逐月增加，仍呈现出稳步增长的趋势。目前极氪旗下共计三款车型，分别为极氪001、极氪009和极氪X，其中极氪001是最重要的销量支撑。截止2023年4月底，极氪已经累计向消费者交付了101283辆汽车，但极氪旗下车型至今无一例自燃起火事故，安全性令消费者倍感安心。此外，官方公
天眼查App显示，近日，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册“MindGPT”商标，国际分类为运输工具、网站服务，当前商标进度均为申请中。理想汽车4月共交付新车25681辆，同比增长516.3%，连续两个月破2万辆。截止到2023年4月30日，理想汽车累计交付量达33.56万辆。
AITO汽车公布数据称，AITO问界系列5月交付量5629辆，环比增长22.7%。仅用时15个月，AITO问界迎来第10万辆整车的正式下线，成为最快达成这一里程碑的新能源汽车品牌。AITO汽车表示，未来，将继续致力于“智能化下半场”，为用户带来更加满意的产品与服务。
2023年5月23日晚8点，京东618预售开启。京东发布618战报称，截至5月25日24点，人均购买预售商品数量同比增长超30%，县域及农村市场预售订单金额同比增长超40%。微单相机预售订单金额同比增长100%;固态硬盘预售订单金额同比增长超4倍，移动电源预售订单金额同比增长100%。
2023年第一季度，泛华金融管理团队与员工一道努力推动高质量发展。泛华金融推荐发放贷款约为34亿元，同比增长47.8%；交易总数为5，543笔，同比增长26.1%；贷款利息和服务费收入为4.5亿元，同比增长8.6%；净利润为4，934万元，同比增长14.4%。通过全国各地贷款合伙人和销售合伙人负责向公司推荐有融资需求的小微企业所有者，公司将符合条件的借款人介绍给具有充足资金来源的持牌金融机构，包括信托公司和商业银行，随后这些机构将进行风险评估并做出信贷决策，从实现金融对实体经济的“灌溉”。
开过增程式车辆的朋友都体验过，电量低的时候，车辆动力性能与饱电时有明显差异，在一些极端驾驶情形下影响驾驶体验。而今，理想汽车表示该短板已被解决。5月10日，理想汽车CEO李想发文称：增程式电动车低电量下的加速性能问题，下一个的版本OTA解决，低电量下的性能可以做到接近PHEV低电量下发动机并联的程度。同时，李想也说明了其原理，就是和并联一样，把增程器的功率也有效的应用于驱动，而不仅仅是发电本身。有网友表示，这不就成了插混了嘛！”对此，李想回应称，结构串联，功率并联”。事实上，此前增程式电动车都被网友调侃成：?
快科技5月10日消息，国内造车新势力一哥理想汽车发布了2023年第一季度财报。数据显示，理想汽车季度营收和交付量双双创下历史新高，第一季度实现营收187.9亿元，同比增长96.5%。同期，向用户共计交付52584辆新车，同比增长65.8%，实现单季交付最佳成绩，跻身中国市场20万元以上新能源品牌销量前三，市占比约11%。在强劲交付量的带动下，多项财务数据创历史性新高，扣除股权激励，经营利润和净利润分别达到8.9亿元和14.1亿元，自由现金流达到67.0亿元，第一季度毛利率保持稳定为20.4%。截至上月底，已经有超过33万家庭用户选择理想汽车旗下
快科技5月30日消息，理想CEO李想在微博发文称:无论是订单量还是交付量，连续三周1000辆/天已经站稳。”他补充道:接下来主要任务是提升供应链的供应量，因为年初的供应目标设定的有点低了。”理想汽车在2022年结束了理想ONE单打独斗的局面，理想L7/L8/L9全面开花，销量上也迎来了大幅增长。2022年，理想汽车共卖出133246辆汽车，其2023年的销量目标定在了保25万辆，争30万辆”�
快手公布一季度财报称，该季度实现营收252亿元，同比增加19.7%，调整后净利润4200万元，去年同期亏损37.22亿元。一季度快手电商交易总额同比增长28.4%至2248亿元;此外，用户规模再创新高，一季度平均DAU同比增长8.3%达3.74亿，平均MAU同比增长9.4%达6.54亿;快手应用的每位日活跃用户日均使用时长达126.8分钟。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。