视频号青少年内容分级能力上线 青少年模式活跃用户同比增长35%

2023年第一季度，泛华金融管理团队与员工一道努力推动高质量发展。泛华金融推荐发放贷款约为34亿元，同比增长47.8%；交易总数为5，543笔，同比增长26.1%；贷款利息和服务费收入为4.5亿元，同比增长8.6%；净利润为4，934万元，同比增长14.4%。通过全国各地贷款合伙人和销售合伙人负责向公司推荐有融资需求的小微企业所有者，公司将符合条件的借款人介绍给具有充足资金来源的持牌金融机构，包括信托公司和商业银行，随后这些机构将进行风险评估并做出信贷决策，从实现金融对实体经济的“灌溉”。