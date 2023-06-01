视频号青少年内容分级能力上线 青少年模式活跃用户同比增长35%

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:视频号宣布青少年内容分级新能力上线，家长给孩子开启青少年模式后，可以根据孩子的年龄、偏好的内容标签来设置专属的视频号青少年内容池。
数据显示，青少年模式活跃用户同比增长35%，青少年爱看的视频内容包括科技科普、知识科普、美食旅行、运动生活、萌宠萌娃等等。
另外，微信绿苗公开课检察官来了六大检察院、六大权威媒体联合开课，大小朋友观看人数超21万，累计曝光超2000万次。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:视频号宣布青少年内容分级新能力上线，家长给孩子开启青少年模式后，可以根据孩子的年龄、偏好的内容标签来设置专属的视频号青少年内容池。
数据显示，青少年模式活跃用户同比增长35%，青少年爱看的视频内容包括科技科普、知识科普、美食旅行、运动生活、萌宠萌娃等等。
另外，微信绿苗公开课检察官来了六大检察院、六大权威媒体联合开课，大小朋友观看人数超21万，累计曝光超2000万次。
（举报）
一键部署AI绘画环境，单颗GPU限时4元/天起，尽情探索AI世界！专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
微信视频号宣布推出“直播授权”功能。健康、正向、有营养，好看的直播内容，孩子想看时，只需要在手机上点击“向监护人申请”，监护人就会收到临时访问视频号直播的申请，点击“同意”，孩子就可以观看这场直播了。有了“直播授权”功能，在“青少年模式”下小朋友也能通过微信直接访问视频号直播。
短视频应用已融入人们生活的方方面面，催生出知识学习、消费升级、产业创新等新场景与新模式。公开数据显示，截至2022年12月，我国短视频用户规模已突破10亿。快手已初步形成了由青少年专属产品、精选优选内容供给、精细化活动运营和协同社会各方共建共治等构建的数字平台未成年人保护体系，此举也为数字平台未成年人保护行业标准的建立提供了可借鉴参考。
华为招聘微信公众号显示，华为再次面向全球招募天才少年。旨在发掘全球优秀的青少年人才，培养未来科技领域的精英人才，为人类社会的进步与发展做出贡献。、华为“天才少年”最受关注的是高薪酬，分为三档，最高档为182万-201万元，第二档为140.5万-156.5万元;第三档为89.6万-100.8万元。
未成年人极易受外界影响影响其身心发展，由于年龄小、缺乏自制力。尤其是随着游戏资源的不断增加，未成年人面临着巨大的诱惑和挑战。我们也呼吁家长、游戏提供商和社会各界关注并加入未成年人游戏保护过程，共同保护未成年人的身心健康。
六一儿童节在即，如今电话手表在千禧一代的孩子群体中愈发流行，成为了不少儿童节礼物的优选。戴表人士每天看表60多次。参与预售活动先付定金，5月31日20点抢前30件付尾款半价349元，并赠送2年质保1年碎屏保让消费者安心无忧。
截至6月1日24时，京东618带动首购新用户同比增长超30%。至6月1日中午12点，全国92%的区县已收到京东快递小哥送货上门的商品。开门红28小时，家电家居以旧换新成交额同比增长160%，家电即送即装服务增长200%，家具建材提供送装一体服务的商品增长150%。
如今，近视防控工作已上升到国家战略。现代生活中，电子产品已经成为儿童青少年无可或缺的伙伴，长时间面对电子屏幕、缺乏户外活动和不良用眼习惯等因素都导致了孩童近视率的快速增长。目前，在全国中小学校已经出现了越来越多的“眼镜班”，儿童青少年近视不仅影响学习，还给眼睛健康带来视网膜脱落、青光眼等眼睛疾病的风险。如何选择一款适合孩子使用的红�
2023年第一季度，泛华金融管理团队与员工一道努力推动高质量发展。泛华金融推荐发放贷款约为34亿元，同比增长47.8%；交易总数为5，543笔，同比增长26.1%；贷款利息和服务费收入为4.5亿元，同比增长8.6%；净利润为4，934万元，同比增长14.4%。通过全国各地贷款合伙人和销售合伙人负责向公司推荐有融资需求的小微企业所有者，公司将符合条件的借款人介绍给具有充足资金来源的持牌金融机构，包括信托公司和商业银行，随后这些机构将进行风险评估并做出信贷决策，从实现金融对实体经济的“灌溉”。
随着社会对人才需求的不断提高，对青少年的科学创新意识与能力的培养引起了社会各界的重视。继去年第 一季成功播出后， 2023 年 5 月 14 日起，由上海市教育委员会指导、上海市科创教育指导委员会主办的“上海科创教育经典导读活动”第二季正式开讲。升级后的第二季节目将继续邀请众多中国科学院院士和知名科学专家、教育专家加盟，在培养青少年群体崇尚科学风潮的
六一儿童节以及《未成年人保护法》实施 2 周年来临之际，作为深受青少年群体喜爱的社交平台，腾讯QQ亮相中国儿童中心六一科技嘉年华活动，并旨在通过一系列网络安全趣味科普，提高青少年的网络安全意识，做青少年网络安全的“守护人”。QQ携手中国儿童中心，做青少年网络安全“守护人”为不断激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科�
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。