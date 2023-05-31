亚马逊Kindle中国电子书店6月30日停运

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:亚马逊Kindle发布公告，宣布在一个月后的6月30日正式终止Kindle中国电子书店的运营，国内客服服务也将在同一时间结束。

公告显示，书店关闭后用户将无法购买新的电子书，但可以继续下载已购买的电子书至本地。开通了Kindle Unlimited会员的用户相关服务也将终止，官方将退还尚未到期部分的会员费用。

在书店关闭后的一年时间内，Kindle仍将提供云端下载功能，即用户可以将购买的电子书下载至Kindle中，或导出至PC本地保存，直至2024年6月30日前。

此后，国内地区的Kindle将无法访问电子书店，也无法获得任何网络内容，二者功能将关闭。

相关问题Q&A:

1. Kindle中国电子书店什么时候关，以后不能买书了吗?

Kindle中国电子书店将运营至2023年6月30日，在此之后您将无法继续购买新书。2024年6月30日之前，您还可以继续下载已经购买的电子书到本地设备。

2. 我的Kindle电子书阅读器还可以使用吗?我已经购买的书怎么办?

您可以继续使用Kindle电子书阅读器阅读您已下载的电子书和个人文档。2024年6月30日之前，您还可以继续下载已经购买的电子书到本地设备。

3. 我还可以从云端下载Kindle内容吗?

在2024年6月30日之前，您还可以继续从云端下载Kindle内容。为了保证您在此之后还能正常访问您的内容，请将您所有的电子书及个人文档都下载至您的Kindle图书馆。

4. 我的Kindle APP还可以继续使用吗?

您可以继续使用Kindle APP阅读已经下载的电子书。自2024年6月30日以后，您将无法继续从应用商店下载Kindle APP。

5. 我的Kindle账户还能使用吗?

您可以继续使用您的账户，阅读您的Kindle电子书和个人文档。

6. 我还可以从云端下载Kindle内容吗?

在2024年6月30日之前，您还可以继续从云端下载Kindle内容。为了保证您在此之后还能正常访问您的内容，请将您所有的电子书及个人文档都下载至您的Kindle图书馆。

7. 如何批量下载及备份Kindle电子书及个人文档?

如果您需要批量下载内容，您可以使用浏览器访问【管理我的内容和设备】，在【内容】界面选择您想要下载的全部电子书或个人文档（一次最多可选200项），并点击发送，然后在弹窗中选择要发送至的设备或Kindle APP，即可将已购买的电子书或个人文档传输至所选的Kindle设备或者Kindle APP。

如果您需要批量备份内容， 建议您在下载Kindle内容后，也同时将其保存至PC本地硬盘。您可以使用USB将您的设备连接到PC端，然后在PC端访问Kindle设备，找到并复制相应的电子书文件至PC本地硬盘，即可实现一次备份多本电子书（批量备份仅适用于下载至Kindle电子书阅读器中的内容）。

请您注意，在退出登录后，已下载的Kindle电子书及个人文档将会被清除。建议您保持Kindle设备和Kindle APP的登录状态，以便能继续阅读已经下载的Kindle内容。

8. 我还可以使用Send to Kindle功能吗?

在Kindle中国电子书店关闭后的一年内，即2024年6月30日之前，您可以继续使用Send to Kindle功能。

9. 我的Kindle Unlimited会员还没到期，可以申请退款吗?

如您的会员到期日在2023年6月30日之后，我们将退还您2023年6月30日后尚未到期部分的会员费用。

10. 已经购买的Kindle电子书可以申请退货吗?

现行的Kindle电子书退货政策将不会发生变化。

11. 我以前做的标注及笔记是否能保留?

您所做的标注及笔记都可以保留在您的Kindle电子书中。

12. 我还可以使用在线翻译、X-Ray、快速翻页阅读功能阅读电子书吗?

这些阅读功能将不会受到影响。

13. 我可以用其他设备阅读Kindle电子书吗?

除了Kindle电子书阅读器，您还可以使用手机或电脑端的Kindle APP进行阅读。

14. Kindle公众号还会继续运营吗?

亚马逊Kindle微信公众号将于2023年6月30日停止运营。

15. Kindle电子书店关闭之后Kindle还提供客户服务吗?

Kindle客户服务将支持至2024年6月30日。Kindle电子书及电子书阅读器相关问题（如Kindle电子书阅读器质保及电子书发票需求），您可以在此日期前联系Kindle客服。

16. Kindle电子书阅读器还可以非质量问题退货吗?

Kindle电子书阅读器非质量问题退货申请的截止日期为2022年10月31日，目前该申请流程已结束。

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