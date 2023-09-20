亚马逊加强监管Kindle出版商作品AI生成内容 必须披露AI生成部分

文章概要: 1. 亚马逊要求Kindle Direct Publishing用户披露是否使用人工智能生成内容。 2. 更新指南要求披露AI生成的文本、图像和翻译。 3. 亚马逊采取行动，应对用户投诉，以减少AI生成内容的滥用。

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:亚马逊近日宣布，将加强监管自助出版平台，要求使用Kindle Direct Publishing（KDP）的用户在发布新书或编辑现有书籍时，必须披露是否使用人工智能(AI)生成了书籍的任何部分。此举是为了应对近期一些用户的投诉，称一些以人名出售的作品实际上是由AI生成的，而原作者并未参与其中。

根据亚马逊发布的更新指南，用户需要在发布新书或编辑现有书籍时，向亚马逊披露AI生成的文本、图像和翻译，包括封面和内部图像以及艺术作品。这一更新是为了应对不少用户的抱怨，称一些作品完全或部分由AI生成，却以人名出售，损害了真正的作家权益。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

亚马逊的这一决定得到了作家协会的赞扬，他们呼吁亚马逊采取更积极的措施来监管AI生成的内容，认为这是“迈出的重要一步”，有助于减少AI书籍的传播。协会在其网站上发布了一份声明，称最近几个月以来，他们看到一些AI生成的书籍登上了亚马逊畅销书榜，而一些内容农场则侵犯了知名作家的名字、风格和内容，这对真正带有独特生活经验和才华的作家不公平竞争。

现在，尽管亚马逊更新了规定，但并未表明将公开标识出主要或完全由AI撰写的作品，这将限制对消费者的实际效益。此外，亚马逊也不会要求出版商在内容生成中使用AI辅助时披露，这意味着出版商可以使用AI工具来“编辑、改进、检查错误或其他方式改善”内容，而不需要告知亚马逊。

尽管这一举措存在一些限制，但它标志着亚马逊对自助出版平台上的AI生成内容采取了更加积极的监管行动，以维护作家和消费者的权益。

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