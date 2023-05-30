李开复：AI 2.0将带来比移动互联网大十倍颠覆性机会

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:在2023中关村论坛“人工智能大模型发展”分论坛上，，创新工场董事长兼CEO李开复谈及了他对AI2.0浪潮的看法。

李开复表示，AI2.0最快被实现的领域就是“生产力”的应用，以平面设计师为例，从前做一张海报可能需要几天甚至一周，但AI技术的成熟意味着可能通过简单的语言沟通就能实现，一方面是生产力的巨大提升，另一方面是成本的大幅下降，而且工作分配可能也会出现改变，简单重复、流水线式的模板设计工作逐渐消失，但那些具备创意性的人就能创造更大的价值。

李开复说道，现今每一个存在的应用都将被AI2.0重构，整个AI大模型带来的机遇和技术浪潮，甚至比过去Windows和安卓大10倍，它会改写所有我们可以想象到的应用以及我们每一个人的生活。他坦言，AI2.0的风险没有想象中那么大，因为AI2.0将带来比移动互联网时代大十倍的颠覆性机会。

李开复透露，迎向AI2.0的拐点，创新工场主要关注三大方向:AI2.0智能应用、AI2.0平台、AI基础设施。其中，AI2.0应用将会迎来遍地开花的阶段，包括各行各业的垂类AI助理、元宇宙应用等之前做不出的应用都会出现。

今年3月份，李开复宣布再次创业，亲自筹组Project AI2.0，将搭建 AI2.0全新平台和 AI-first 生产力应用。李开复介绍，Project AI2.0不仅仅要做中文版ChatGPT。他认为，生产力工具的升级是一个巨大的机会。

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