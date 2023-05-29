租房难？一德国男子使用ChatGPT 找到满意的房子

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:在大城市，每当需要搬家寻找新的房子可以说是一件让人苦恼的事情。德国柏林的一名男子声称，用了四个月寻找新出租公寓而毫无结果之后，他通过使用 ChatGPT 加快找房速度。

据Insider 报道，28岁的程序员丹尼尔·迪波尔德 （Daniel Dippold） 几乎放弃了为自己和女友寻找合适公寓，好在当时他想到了将自己的编码知识和 ChatGPT 结合起来以帮助他加快搜索合适房源的想法。

迪波尔德说道:“当我真的精疲力尽地在柏林寻找一套公寓时，就想我能不能用 GPT 创建一些东西，帮助更容易找到房子呢?”最后，在尽可能缩小筛选范围后，迪波尔德终于为他和他的女朋友找到了两个合适的地方。

迪波尔德首先向 ChatGPT 征求各种建议，并提出了整理一份城市物业经理名单的想法。然后，他要求 ChatGPT 为网络爬虫生成代码，该网络爬虫可以收集私人和公共财产经理的姓名和联系信息。

接着，他创建一个包含100多家物业管理公司的数据库。

迪波尔德用德语给每个联系人发电子邮件，这个过程必须手动完成，因为 ChatGPT 只有英语表现更好。他让 ChatGPT 生成代码向每个物业经理发送自动回复，进一步加快了流程。据Business Insider称，每个自动回复“都将包括个人文件，例如他们的护照和工资单” 。最后，两间公寓都已经接受了他们的申请。

虽然这个由 ChatGPT 驱动的过程相对来说更轻松，但 迪波尔德 承认该程序并不完美。例如，聊天机器人提出了不切实际的建议，只能处理简短的提示，并生成了错误百出的代码。

但它仍然是一种利用技术的创造性方式，实际应用中被证明是有效的。

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