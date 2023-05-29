荣耀90系列发布 售价2499元起全系搭载2亿像素写真相机

+5+月+19+日，荣耀+90+系列官宣将搭载创新+2+亿像素写真相机，拥有目前行业最+高的+2+亿像素大底主摄，人像摄影表现备受行业瞩目。+5+月+22+日，有博主发布了一组由荣耀+90+系列在淄博拍摄的人像样张，完整呈现了+2+亿像素写真相机高度还原人像真实自然之美的特点。在手机影像赛道竞争愈发激烈的今天，荣耀+90+系列发力写真相机，全系标配行业最+高+++2+亿像素主摄，不仅以自然上镜的人像效果还原了人物自身的本真美感，为年轻人带来专业的写真人像新体验，更凭借超强的影像力出手即标杆，以突破式创新持续引领手机行业影像趋势，有望掀起一轮“写真人像”的新潮流。