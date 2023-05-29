荣耀90系列发布 售价2499元起全系搭载2亿像素写真相机

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:在今日下午的发布会上，荣耀90系列正式发布，包括荣耀90、荣耀90Pro两款手机，全系搭载2亿像素写真相机。
其中，荣耀90搭载骁龙7Gen1处理器，配备6.7英寸OLED屏，分辨率2664*1200，首发3840Hz 高频 PWM 调光，全局最大亮度1200nit，峰值亮度1600nit，配备5000mAh超大电池，支持66W 快充。
后置200MP 主摄（三星 S5KHP3，1/1.4英寸，f/1.9）+12MP 超广角微距(112°，最近对焦距离2.5cm)+2MP 景深三摄，前置50MP相机。
而荣耀90Pro配备6.78英寸OLED屏，分辨率2700*1224，搭载骁龙8+ Gen1处理器，支持Turbo X系统引擎和Magic OS7.1。内置5000mAh电池，支持90W超级快充。
荣耀90Pro后置三摄规格，搭载2亿像素超清大底主摄、3200万长焦人像镜头和1200万超广角微距镜头，前置50MP+景深双摄。
售价方面，荣耀90：12+256GB 售价2499元、16GB+256GB 售价 2799 元、16+512GB 售价2999元。
荣耀90Pro ：12+256GB 售价3299元、16+256GB 售价3599元、16+512GB 售价3899元。
（举报）