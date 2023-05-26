站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日，抖音开放平台宣布开放抖音小程序核销工具解决方案，帮助生服商家更好的解决核销问题，提升经营效率。核销工具是消费者在抖音购买团购券后，直接可在抖音小程序内核销团购券的工具。它可帮助商家实现“原生团购卖券——>抖音小程序核销团购券”的链路。

除此之外，抖音小程序核销工具还开放了系列定制能力。例如对于茶饮商家来说，消费者在核销团购券时可自由选择是否加小料、要加几分糖、上门取餐时间、查看排队进度等个性化消费需求。消费者通过线上买券、线上下单，到店提货，告别了传统线下核销流程。

目前，抖音小程序核销工具针对生活服务开放的行业有:餐饮、电影院（不包含演出）、运动健身、洗浴按摩、酒吧(清吧、livehouse)、KTV、密室和剧本杀/自助棋牌室等。

核销工具入口

线上核销团购券操作便捷，消费者需要使用核销工具时，可通过两种方法进入核销工具入口:

1. 购买原生团购券后，可直接点击进入订单详情页，即可进入小程序核销工具;

2. 购买原生团购券后，也可通过扫描/复访方式进入小程序，到订单列表页，即可找到小程序核销工具。

以下为相关Q&A:

1.如何获得小程序核销工具能力?

无论您是生活服务行业的商家还是服务商，都可以填写如下意向征集表:

抖音小程序核销工具接入

2.小程序核销工具开发成本

由于技术情况的不同，每家开发成本会略有差异，具体成本需要经营者研发团队（自研/服务商代开发均可）自行评估，下方是我们给到的粗估成本，平均在15-30人日。

●申请抖音小程序（必须）:创建抖音小程序并完善相关资质，大概2人日

●交易系统接入（必须）:接入抖音的交易系统能力，大概5-7人日

●打通会员体系（非必须，可自行选择）:通过一键授权手机号能力，实现全渠道会员体系打通，大概1-2人日

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