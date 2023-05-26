谷歌宣布对更多用户开放搜索中对新的生成式 AI 功能的访问

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:在 Google I/O 之后注册 Search Labs 的美国 Google 用户现在可以开始使用一些早期实验，包括 SGE（搜索生成体验）、代码提示和添加到表格。如果你想试用这些功能，可以通过访问此网站进行注册，如果你已注册，还可以在那里查看候补名单状态。

图片来自 Google

该公司表示，由生成式人工智能（AI）驱动的搜索将使搜索更加简便。你将能够更快地了解各种主题，获得更多的观点和见解，并且不再需要自己筛选信息，而是将信息整合在一起。

如果你需要向 AI 提出任何后续问题，你会发现一个「提问后续问题」的选项，它将进入对话模式。如果你尝试这些功能，谷歌警告说，这个实验只是将生成式 AI 添加到搜索中的第一步，随着时间的推移，会进行改进。

在宣布的文章中，谷歌列举了一些 SGE 如何为你提供更好的搜索结果的示例。它给出了一个搜索查询的例子：「学习尤克里里 vs 吉他」。它说，SGE 将帮助你了解这两种乐器的优势，帮助你做出更明智的选择。

谷歌还表示，它可以帮助你学习快速解决问题的方法，比如「如何去除羊毛衫上的咖啡渍？」并帮助你发现新产品，比如「厨房用的自粘壁纸」。

搜索中引入生成式 AI 的功能虽然方便，但也会给内容发布者带来问题。如果你询问谷歌快速去除咖啡渍的方法，搜索结果直接告诉你，你就不需要访问发布者的网站，也就无法看到维持网站运营的广告。

谷歌还需要迅速向用户推出 SGE 功能，因为 Bing 和 Brave Search 已经将 AI 纳入了搜索结果，谷歌搜索在某种程度上有些落后。

加入谷歌 Search Labs 候补名单：https://labs.google.com/search

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