微博一季度营收4.138亿美元 同比下滑15%

5月25日消息，美团宣布公司截至2023年3月31日止三个月的未经审核综合业绩。2023年第一季度，美团的收入由2022年同期的人民币463亿元增长26.7%至人民币586亿元。2023年第一季度，美团的核心本地商业分部的经营溢利为人民币94亿元，较2022年同期的人民币47亿元增长100.7%。同时，2023年第一季度新业务分部的经营亏损持续收窄至人民币50亿元。美团于2023年第一季度的期内溢利为人民�