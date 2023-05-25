奇安信：已能够识别多种AI伪造生成的虚假图片视频

谷歌正在测试一种功能强大的新翻译服务，这种服务可以用新语言重新配音视频，同时使说话者的唇形与他们从未说过的话同步。它可能非常有用，但该公司已经明确表示存在滥用可能，并采取了预防措施。但让像+Manyika+这样的研究人员在他们举办的最大的活动中获得演示时间，说「哇，这可能有问题，所以我们正在做这个和那个，谁知道它会不会起作用」，至少是一种相当诚实的方式来解决这个问题。