印度计划监管 ChatGPT 等人工智能平台 涵盖 AI 算法和版权等领域

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:在欧洲和美国等多个地区的监管机构呼吁对人工智能进行监管的时候，印度也在考虑针对技术和启用人工智能平台（如 ChatGPT）的监管框架。

据报道，印度政府正在考虑对人工智能制定监管框架，包括与算法偏差和版权有关的领域。IT部长阿什维尼·瓦伊斯纳夫表示，各国都正在研究人工智能平台的影响，需要在国际讨论后制定监管框架。印度还表示，将与其他志同道合的国家共同制定人工智能监管法律。

对于像 ChatGPT 这样的平台存在的问题，如版权、偏差算法等，瓦伊斯纳夫表示存在一些担心。他说，是否需要对人工智能进行单独的监管，取决于最终制定的监管框架。

ChatGPT 开发商 OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 也呼吁对人工智能进行监管，认为需要成立一个机构来许可人工智能公司。他在美国参议院委员会作证时表示，如果这项技术出错，后果将非常严重。欧盟的立法者已经为该技术制定了规则，中国也已经制定了管理企业如何开发生成式人工智能产品的草案规定。

此外，Altman 还表示，人工智能可能会破坏一些工作，但 OpenAI 相信他们部署的工具的好处远远大于风险，但保障其安全对于他们的工作非常重要。

随着人工智能技术的普及和使用，各个国家都在考虑建立监管机制，以防止出现技术出错的情况。

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