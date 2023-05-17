微软推出 Bing Chat 移动端新功能：实现 PC 与移动设备之间无缝连续对话

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日消息:微软本月初刚刚宣布了一系列基于 GPT-4 的 Bing Chat 更新，如今又推出了一些针对移动用户的大幅改进。在谷歌刚刚将其 Docs 和 Gmail 的 AI 工具更名为 Duet AI 几天后，微软现在专注于移动端，为 Edge 移动版提供上下文聊天、为 iOS 和 Android 提供 Bing 小组件，甚至在移动和桌面之间实现了持续的 Bing Chat 对话。

这些新的移动先行功能正好在微软完成其本月早些时候宣布的新图像和视频答案、餐厅预订和聊天历史功能的推出之际推出。微软仅在近 100 天前推出了 Bing Chat，但其 AI 公告并没有显示出任何减缓的迹象。

从今天开始，你现在可以在 PC 上开始 Bing Chat 对话，然后在移动设备上继续。微软以在 PC 上询问 Bing Chat 为例，让其为你创建一个食谱，然后在你在杂货店并且他们的成分用完时要求它在移动应用程序上提供替代食材。此功能将于今天开始推出，并将在下周内向所有 iOS 和 Android 用户提供。

第二个重大的移动端变化是在 iOS 和 Android 上的 Microsoft Edge 中的上下文聊天。这与桌面版 Edge 中的 Bing 侧边栏非常相似，它允许移动版浏览器读取所在网站的上下文。您可以在 Edge 底部点击 Bing Chat 图标，向其询问有关你正在查看的网站的问题，甚至要求其总结您正在阅读的文章或文档。

Edge 移动版还将包括所选文本操作，您可以突出显示一段文本，Bing 将对其进行解释或总结。微软表示，这两个新的 Edge 功能将很快推出给移动用户。

微软还为 iOS 和 Android 用户带来了一个可以固定到主屏幕上以快速访问 Bing Chat 的小组件。该小组件包括一个 Bing 图标，以直接进入 Bing Chat，以及一个麦克风图标，用来使用语音提问。这将在本周某个时间点提供给 iOS 和 Android 用户，微软还改进了其语音输入的语言支持。

SwiftKey 最近在 iOS 和 Android 上均更新了由 Bing 提供支持的更新内容，微软现在正在更新其移动输入法，使其具备按照音调、格式和长度选项撰写完整信息的功能。这是在 Edge 侧边栏中可用的相同功能，移动设备上，您将能够配置消息并立即将其复制到即时消息应用程序和电子邮件中。

SwiftKey 键盘现在还内置了一个 AI 驱动的翻译器，以及诙谐有趣的音调选项。最后，Skype 也在群组聊天中获得了 Bing Chat。如果你仍在使用 Skype，则只需在对话中标记 @Bing，聊天机器人将响应查询和对话。

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