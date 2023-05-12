微软人工智能 Bing Chat 聊天记录功能现已上线

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日消息:Bing Chat 终于推出令用户最期待的功能——聊天记录。尽管最近几日科技界都在关注 Google I/O 和 Google Bard 的最新动态，Bing Chat 却悄悄地进行着自己的更新，并开始推出这个新功能。

Bing Chat 聊天记录功能推出的效果与 ChatGPT 上的类似功能差不多。只要你使用 Bing Chat，聊天记录会自动保存并显示在最近活动的栏目中。它还会有时间日期显示。

新功能推出后，之前生成的聊天记录可以事后进行编辑，不过你的回应数量仍然受限，就像任何实时聊天会话一样。聊天记录也可以重新命名，以便更容易进行解析，或者在用完后进行删除。

微软表示：「当你想深入了解某件事情并打开一个 Bing Chat 结果时，你的聊天会移动到你的 Edge 侧边栏，这样你就可以在浏览网页时随时使用你的聊天。随着时间的推移，我们正在探索让你的聊天更加个性化，通过将以前聊天的上下文带入新的对话中」。

目前，这个功能似乎只在 Bing Chat 的浏览器版本上可用。在移动浏览器中访问 bing.com/chat 将可以获得与桌面版本相同的访问权限，但是移动版的 Edge 浏览器和 Bing 应用程序似乎还没有加入这个功能。

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