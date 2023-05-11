微软必应或取代谷歌成为 Firefox 浏览器的默认搜索引擎

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:大约两年前，也就是在 2021 年 9 月，Mozilla 宣布正在测试将微软的 Bing 作为其 Firefox 浏览器的默认搜索引擎。这是当月的 SUMO（SUpport MOzilla）研究公告的一部分。

现在，一份新报告显示，微软也正在考虑与 Mozilla 签订合同，以取代 Google 作为默认 Firefox 搜索引擎，改为其自己的 Bing。

该报告来自于 The Information，援引了与该问题密切相关的消息来源称，微软高管们渴望在今年与 Mozilla 达成协议，因为与 Google 的合同将在年底到期。

可以想象，微软可能正在寻求在市场份额方面缩小与 Google 的差距，并获得某些进展。最新的 Statcounter 数据表明，Bing 的市场份额大多保持不变。最新数据显示，Bing 的市场份额为 2.79%，远远落后于 Google 的 92.63%。同时，Statista 表明，自去年 10 月达到 9.92% 份额后，Bing 实际上已经下跌。最新的三月份份额对比上个月微微增加，Bing 的份额为 8.23%。

也许微软希望利用 AI 聊天机器人的热潮。由于人工智能的加入，新版 Bing 本身的活跃度有所增加。该搜索引擎最近在三月份达到了 1 亿的活跃用户。

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