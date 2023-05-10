亚马逊现正向受邀请的买家销售 Astro：一款人工智能驱动的家用机器人

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日消息:大约两年前，亚马逊的产品副总裁 Charlie Tritschler 谈到了 Astro，这是该公司智能家居机器人的第一代。Charlie 反思性地解释了这个设备的愿景：「Astro 是一种新型而不同寻常的机器人，旨在帮助客户完成各种任务，如家庭监控和与家人保持联系。它融合了人工智能、计算机视觉、传感技术、语音和边缘计算等新进展，打包成一个旨在实用和方便的设备。」

两年后，Astro 的愿景仍然很强烈，该公司已经开始销售该设备作为其「Day 1 Editions」产品的一部分——只有收到独家邀请的买家才能获得这些产品。亚马逊通常将这一类别保留给其最尖端的技术，例如 Astro 或「Ring Always Home Cam」。

Astro 被描述为一个全面的家庭伴侣，提供各种服务，包括允许用户在离开家时看到家里的实时情况，学习日常习惯并帮助家庭建立提醒事项。

最重要的是，该设备将采用先进的学习模型来识别熟悉的用户，导航复杂的家庭环境，并无缝地融入家庭中。

值得注意的是，Astro 在医疗保健领域的潜在应用是无限的。最重要的是，亚马逊将该设备与 Alexa Together 配对，这是该公司的远程护理服务，提供 24/7 全天候紧急援助，并允许家庭连接以提供支持。

该设备的推出是出现在整个医疗保健行业正在积极投资以便能够在患者的家中提供医疗护理便利的时刻。这是因为病人越来越重视护理的便捷性——即在他们自己的家中接受护理，而且可以在他们的时间表（按需）和他们的自由选择条件下进行。随着数字无障碍技术的显着改善，居家护理变得越来越可行。

事实上，这种现象已经大大推动了像 Teladoc 这样的公司的增长，这些公司通过移动设备的便利提供按需虚拟护理服务。其他的支持医疗保健公司也在利用这一繁荣时机。例如，全球最大的临床实验室网络之一 Labcorp 最近宣布推出了一系列可以供患者在家中使用的「自检」套件，用于测试从结直肠癌到胆固醇水平和孕期的疾病。

这种在医疗保健的行业发展的趋势是完全适合像 Astro 这样的家庭机器人和智能设备的。随着日益增长的先进技术，病人不仅将能够利用 Astro 获得紧急服务或与他们的家人保持联系，还可以获得数字和虚拟的健康服务。

此外，随着人工智能（AI）和先进的语言学习模型的发展，Astro 的能力将只会在解决越来越具有挑战性的问题和请求方面不断提高。亚马逊正在为其 SageMaker 平台投资数十亿美元，以此作为一种手段，「使用完全托管的基础架构、工具和工作流程为任何用例创建、训练和部署机器学习（ML）模型」。此外，该公司的 Bedrock 平台使得「通过 API 开发生成式 AI 应用程序，无需管理基础架构」。毫无疑问，亚马逊拥有资源和技术能力，真正能够在生成式 AI 和机器学习方面取得显著进展，并在未来几年里不断发展。

但是，值得注意的是，Astro 并不是竞争对手领域中的唯一选手。人工智能爱好者和特斯拉创始人伊隆·马斯克去年宣布，特斯拉正在积极开发一款名为「Optimus」的人形机器人。该项目的目标是「创建一种通用的、双足行走的、自主的人形机器人，能够执行不安全、重复或无聊的任务。实现这个最终目标需要构建软件堆栈，使平衡、导航、感知和与物理世界的交互成为可能。」马斯克还确保该机器人将由特斯拉先进的 AI 技术驱动，这意味着它将是一个智能、自我教育的机器人，可以响应二阶查询和命令。同样地，随着足够的时间和测试，这项技术可以为家庭医疗保健需求和其他的潜在用途所利用。

这无疑是一个令人兴奋和前所未有的时刻，涉及多个行业，包括人工智能、先进机器人和医疗保健。未来几年肯定会推动这项技术及其应用的界限。这一进步无疑将带来某些挑战；然而，如果正确执行，可能还能增强受益于全球数百万人的手段。

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