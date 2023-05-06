微软 Bing Chat 创意模式更新：显示格式改进和 Image Creator 多语言支持

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日消息:这周对于微软的 Bing Chat 来说是重要的一周。微软公司周四宣布不再需要等待名单来尝试聊天机器人 AI 服务。它还宣布了一些即将推出的功能，包括添加聊天记录、将聊天内容分享到社交媒体等等。它还透露计划让开发人员制作第三方插件可以在 Bing Chat 中使用。

在今天的 Bing 博客文章中，微软表示将「暂时试用其中一些新功能」与 Bing Chat 一起。并且它将永久地添加一些新功能。其中之一是本周推出的，将使使用创意模式的人受益：

「我们改进了对回复中丰富格式的支持。在创意模式下，您应该会看到更好、更一致地使用粗体、项目符号列表和表格的使用。」

此外，微软还确认了本周早些时候宣布的关于 Bing Image Creator 的扩展内容的消息。人工智能艺术创作者只能使用英文文本提示。从本周开始，它现在可以理解 100 多种不同语言的文本。

目前几乎可以肯定微软会在 5 月晚些时候作为其年度 Build 开发者大会的一部分，公布更多有关微软 Bing Chat 及其 AI 开发计划的信息。

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