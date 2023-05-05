民意调查显示：大多数美国人支持政府监管人工智能

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:根据The Tech Oversight Project 一项针对1，200多名登记选民的一项新民意调查发现，54% 的受访者认为国会应该采取“迅速行动来规范人工智能”，以促进隐私和安全，并确保该技术“为社会带来最大利益”。

民意调查显示出罕见的两党合作迹象，共和党人和民主党人对监管人工智能表达了几乎相同的支持。

结果表明，越来越多的人认为需要控制快速发展的技术。民意调查还表明，选民不相信科技公司会自我监管，也不相信监管人工智能会扼杀创新。具体来说，。41% 的选民表示他们宁愿看到监管来自政府干预，而只有20% 的人认为科技公司应该自我监管。接受调查的选民似乎也不接受科技高管的论点谁警告新的 AI 法规可能会使美国经济倒退。只有15% 的受访者表示监管人工智能会扼杀创新。

此次民意调查是在全国围绕人工智能的讨论已经从围绕人工智能生成器和聊天机器人的温和娱乐和兴奋转向潜在危害的背景下进行的。

最近对 AI 的抵制包括500多名技术专家和商业领袖签署了一封公开信，呼吁 AI 实验室立即停止开发所有比 OpenAI 的 GPT-4更强大的新大型语言模型，因为担心它可能对“社会和人类构成深远风险” ”

在人工智能技术政策方面，国会正加快出台几项新的人工智能法案。

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