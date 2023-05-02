生成式人工智能能够更地预测和识别 YouTube 等平台上的内容环境

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日消息:越来越多的媒体都开始使用生成 AI 技术。最近，数字视频广告公司 Pixability 利用 ChatGPT 改进品牌适宜性标准并提高广告商在 YouTube 和其他数字视频平台投放广告的信心，同时也将流程大大加速。

Pixability 已经运营了 15 年，与 YouTube 关系密切，但已经扩展到与各种流媒体和数字视频播放器（包括 Amazon Fire 和 Roku）合作。Pixability 的 CEO David George 解释称，使用人工智能能够更精准地预测和识别 YouTube 和其他平台上适宜品牌的内容环境，并使流程大大加速。

然而，生成 AI 所做的工作的开始和结束需要保持人类参与。Pixability 的首席产品官 Jackie Paulino 表示，他们已经使用 ChatGPT 约有六个月时间。对于 YouTube，这很重要，因为每天都会有许多新热点。

Pixability 的首席执行官 David George 解释说，使用人工智能可以提高准确性和规模，从而为 YouTube 和其他地方的品牌预测和识别安全和合适的内容环境。但它也有助于显着加快这一过程。他拒绝透露公司在这项技术上投资了多少。

「这项关键投资一直是为了处理我们每天从 Youtube 收集的大量数据和视频，而且这种情况还在不断增加，」George 说。「其中很多只是能够继续我们所做的事情的规模，并尽可能及时地做到这一点。我们现在正在为全球客户提供支持。」

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