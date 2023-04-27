OceanBase 4.0（小鱼）入选2023数字中国建设峰会“十大硬核科技”

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:4月27日，第六届数字中国建设峰会发布“十大硬核科技”，蚂蚁集团自主研发的原生分布式数据库OceanBase4.0（小鱼）入选，这是对OceanBase在技术突破上的权威肯定。OceanBase4.0是业内首个单机分布式一体化数据库，突破了分布式数据库的行业边界，让OceanBase走向通用。

配图:OceanBase4.0（小鱼）入选“十大硬核科技”

本届峰会以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题。“OceanBase4.0（小鱼）是业内首个单机分布式一体化数据库，由蚂蚁集团自主研发，率先将故障时间从30秒优化到8秒。”颁奖现场，评委们对OceanBase作出高度评价。

OceanBase4.0（小鱼）打破了分布式技术的不可能。它的特点是既可以像单机数据库一样使用，又拥有分布式数据库无限水平扩展的能力。这种架构让它可以适应从个人小站点到银行核心系统、大型电商网站等各种规模的业务。企业选用后，可以在业务发展不同阶段根据自身特点，灵活满足性价比和高可用的要求。

OceanBase4.0（小鱼）性能与易用性持续升级:内核能力及小规格综合读写性能得到较大提升，其事务处理(TP)性能提升40%，数据分析(AP)性能提升15%，旁路导入平均将加载数据的性能提升6倍，新增租户级别物理备库以及更细粒度的资源隔离能力;同时全面兼容MySQL8.0版本，让OceanBase更通用、易用。

正如OceanBaseCTO杨传辉所说，“OceanBase正在持续降低开发者使用门槛，全面提升OceanBase的易用性，打造真正对开发者友好的数据库，建设开放的技术生态，让国产数据库走向田间地头。”

据悉，OceanBase已连续10年稳定支撑双11，在被誉为“数据库世界杯”的TPC-C和TPC-H测试上都刷新过世界纪录，已服务于头部1/4金融机构实现核心系统升级，并在运营商、零售、互联网等多个行业的400+客户实现关键业务系统分布式改造和升级。

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